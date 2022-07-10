Святослав Вакарчук уперше після народження доньки вийшов у соцмережі. Кому подякував співак?

Зовсім недавно Святослав Вакарчук вдруге став батьком . У перервах між батьківством виконавець продовжує виступати для бійців ЗСУ.

Так днями музикант відвідав 28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу та 59 окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка. То був перший виступ Вакарчука після народження доньки.

Реклама

Святослав Вакарчук виступив перед бійцями

Після виступу співак вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками у соціальних мережах. У Facebook він опублікував фото та відео з виступу.

Лідер "Океан Ельзи" після народження дочки дав перший міні-концерт

Реклама

Говорили, співали, багато сміялися. До речі, ось це – жарти, сміх – невід'ємна частина кожного спілкування з ними. Люди, які щохвилини перебувають у зоні небезпеки, щодня дивляться у вічі смерті, добре знаються на цінностях життя, цінують моменти простих людських радостей, – написав у публікації фронтмен "Океан Ельзи".

Також у своєму посту Вакарчук подякував британському рок-гурту Coldplay.

Coldplay, дякую, хлопці, за підтримку України! – написав музикант.

Нагадаємо, раніше музиканти виконали хіт "Океан Ельзи" – "Обіймі" – під час свого концерту у Польщі.