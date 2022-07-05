Офіційно: Святослав Вакарчук вдруге став батьком. У співака народилася донька

Фронтмен рок-гурту "Океан Ельзи" вперше став батьком у червні минулого року. Хто повідомив новину про народження доньки та як назвали дівчинку – читайте в матеріалі

Святослав Вакарчук вдруге став батьком / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці травня стало відомо, що цивільна дружина екснардепа, продюсерка продакшену Radioaktive Film Євгенія Яцута, вагітна. Минулого літа вона народила Вакарчуку первенця, сина Івана. І ось пройшов тільки рік, як зіркова парочка вдруге стала батьками.

Але радісною новиною поділився не Святослав, і не Євгенія. У своєму Facebook про це розповіла менеджерка гурту "Океан Ельзи", Вікторія Хоменко.

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21 червня 2022 р. у Святослава Вакарчука народилась донечка. Дівчинку назвали Соломія. Ім'я, що обрали батьки дитини, означає "мир", – написала менеджерка.

За словами менеджерки зіркова парочка вирішила не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також попросили з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя.

В коментарях під публікацією вже майже сотня привітань, які адресовані Святославу, Євгенії та маленькій Соломії.

Скріншот Facebook/Вікторія Хоменко

У своїх соціальних мережах екснардеп не написав поки що ані слова. А ось цивільна дружина музиканта зробила репост однієї з публікацій Facebook, яка ніяк не пов’язана з новиною про народження доньки.

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Скріншот Facebook/Jane Yatsuta

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