Син Наташі Корольової переспівав хіт Макса Барських, але нарвався на критику: "Ні пластики, ні голосу"

Наташа Корольова переспівала з сином хіт Макса Барських "Тумани" / Фото: instagram.com/koroleva__star
19-річний син Наташі Корольової та Тарзан вирішив піти стопами мами та стати артистом. Наразі Архіп разом із Наташею Корольовою беруть участь у проєкті "Дві зірки. Батьки та діти".
Щотижня син співаки стикається з новою хвилею хейту, але не звертає на це уваги. Цього разу Архіп разом із мамою на сцені російського шоу переспівали хіт Макса Барських "Туманы".
Версію Архіпа у Мережі не оцінили. Вкотре у коментарях синові Корольовій порадили шукати іншу сферу діяльності.
- "Ні слуху, ні голосу"
- "Та немає в нього голосу"
- "У малого ні пластики, ані голосу"
Варто зазначити, син Наташі Королеви не вперше виконує пісні Макса Барських . Влітку на домашній вечірці Архип заспівав хіт "Хочу танцевать".
У коментарях співачка не відповідає шанувальникам. Але в одному з інтерв'ю розповіла, що Архип тільки-но починає робити перші кроки як професійний артист. Син нещодавно почав займатись музикою. У Архіпа ще йде голосова ламка, продовжується мутація голосу.
Педагог з вокалу Ксенія Коробкова, з якою він займається, свідчить, що 1- 2 роки мутація триватиме. Поки що немає низів, не вистачає дихання, але він молодець, намагається, працює та репетирує, – сказала співачка.