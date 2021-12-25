Син Тіни Кароль турбується про її особисте життя: Ти шукаєш собі когось?

Тіна Кароль розповіла про стосунки із сином / Фото: instagram.com/_fantina

Тіна Кароль останнім часом публікує із сином спільні фотографії та сторіз. Схоже, артистка, яка показала своє незадоволення номінаціями YUNA – 2022, почала частіше бачитися з Веніаміном, адже раніше це відбувалося зрідка, тому що він живе і навчається у Великій Британії.

Співачка стверджує, що хлопчик уже давно звик до розлуки. Вони й раніше могли довго не зустрічатися, коли Тіна гастролювала.

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Він змалку звик, що в мене є концерти, я десь їду. Ми домовилися з ним, що спробуй навчатися в Англії. Тепер Веня живе там у сім'ї, де борщі і пироги, вареники, любов така. Коли я туди до нього приїжджаю – це якась окрема сторона відпочинку. Я дуже часто в нього, хоч він мені вже сильно і не потребує, – каже виконавиця в інтерв'ю у програмі "Зірковий шлях".

Веніамін іноді цікавиться у Тіни, чи є у неї коханий / Фото: instagram.com/_fantina

Незважаючи на те, що син Кароль знаходиться далеко від неї, він все ж таки стежить за творчістю та кар'єрою мами. А коли співачка змінила свій імідж, Веня дуже здивувався.

Він мені сказав: "Я знаю, навіщо ти це зробила, щоб бути ще молодшою. Усі у класі кажуть, що в тебе мама дуже гарна. І ти хотіла, щоб вони бачили, що ти ще краща. Що, ти шукаєш собі когось?" – зі сміхом цитує вона сина.

Нещодавно ми разом із експертами спробували розібратися, у чому ж феномен Тіни Кароль.