Тіна Кароль хоче стати українською Пугачовою?

Останні декілька років Тіна Кароль влаштовує великі шоу, концерти, неординарні кліпи! Деякі називають її дівою, інші твердять: Тіни занадто "багато". Але ж у чому феномен співачки – розбираємось разом з експертами

Експерти пояснили, у чому феномен Тіни Кароль та чи можна її порівнювати з російською Примадонною. / Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/tina_karol

Зараз Тіна Кароль, яку номінували лише в одній категорії на YUNA -2022, у більшості фанів асоціюється з елегантністю, сексуальністю та жіночністю. Однак раніше вона була зовсім іншою. Напевно, ви пам'ятаєте її з короткою зачіскою, веселим репертуаром та яскравим стилем.

Тіна Кароль на піку слави та на початку своєї популярності. / Фото: instagram.com/tina_karol

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Справді, на початку своєї кар'єри артистка не мала якогось власного образу і тривалий час приміряла на себе різні амплуа. Втім, до сьогоднішнього часу вона таки "знайшла себе". Ба більше, зірці вдалось за цей час підкорити чимало вершин.

Цього року вона випустила альбом "Красиво", до якого увійшли сім треків, зокрема "Скандал" та "Любовники". Також вона організовувала масштабні концерти та шоу, з'являлась у різних медіа-проєктах тощо.

А ще Тіна має свій великий фан-клуб – "Фантіна", де її обожнюють, намагаються повторити її образи і взагалі вважають ледь не богинею. На те вони й фанати

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Тож, зважаючи на таку активну діяльність артистки, не дивно, що деякі фани порівнюють її з російською Примадонною – Аллою Пугачовою, яку обожнюють люди одразу кількох поколінь. До речі, свого часу Тіна Кароль отримала від Алли Борисівної "Золоту зірку" на конкурсі "Нова хвиля". Можливо, це був знак?!

Тіна Кароль отримала приз від Алли Пугачової на Юрмалі. / Фото: Скріншот з YouTube

Ба більше, Кароль як і Пугачова була ведучою різдвяного мюзиклу "Різдвяна історія", щоправда у Примадонни колись була концертна програма – "Різдвяні зустрічі". Як би бачимо, схожості є. Невже, Кароль справді претендує на роль української Примадонни?!

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Алла Пугачова та Тіна Кароль. / Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/tina_karol

Тож, ми вирішили дослідити феномен Тіни Кароль і у цьому нам допомогли три експерти – режисер-постановник Олег Боднарчук, музичний оглядач Ігор Панасов та продюсер Ігор Кондратюк.

Режисер Олег Боднарчук заявив, що можна стати Примадоною лише на момент свого вдалого релізу. За його словами, цьогоріч Тіна Кароль зробила справді повний апгрейд образу і творчості, чого важко не помітити.

Продюсер і режисер Олег Боднарчук / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Я вважаю, що в українському шоу-бізнесі, на відміну від сусіднього, немає монархічних ознак, так як і в нашому з вами суспільстві. У нас демократія в музиці також. Сьогодні ти вартуєш стільки ж, скільки твоя остання пісня. Можна стати Примадоною на момент твого вдалого релізу, а завтра це буде хтось інший. У 2021 році Тіна Кароль зробила дуже багато, і можливо, найскладніше, повний апгрейд свого образу і своєї творчості. Чому цього не помітили? Тому що, український шоу-бізнес сам по собі невеличкий, як невеличке містечко, де всі один одного знають, спілкуються і прагнуть приятельських стосунків. Не вмієш з усіма дружити – вони не будуть за тебе голосувати, – пояснив нам Боднарчук.

А от музичний оглядач Ігор Панасов зазначив, що Кароль – сильна співачка на українському ринку, однак є й інші артистки, які роблять потужні проєкти.

Ігор Панасов. / Фото: ipanasov

На мою думку, Тіна Кароль є найсильнішою співачкою України останніх п'ять років в медійному плані. Весь цей період вона однаково потужно презентувала себе і в соцмережах, і в будь-яких медіа від телебачення до друкованих видань. Щодо творчих перемог, то я б сказав інакше – Тіна Кароль є представницею тріумвірату топових поп-співачок на українському музичному ринку, до якого також входять Оля Полякова та NK (у ньому також могли б бути LOBODA та Ані Лорак, якби не обрали для себе рух у бік музичного ринку РФ), – розповів Панасов.

Як додав експерт, про одноосібне лідерство Кароль він би на сьогодні не говорив, оскільки згадані ним артистки роблять не менш потужні проєкти.

На запитання, чи можна вважати Кароль українською Аллою Пугачовою, експерт зауважив, що наша артистка особлива.

Я дуже не люблю, коли будь-що українське подається через призму закордонного. Це розмиває гостроту погляду на специфіку того, що створюється саме нашої країною. Тому ані Пугачова, ані будь-яка інша співачка не підходять для порівнянь з Тіною Кароль – вона особлива, – додав Панасов.

Водночас продюсер Ігор Кондратюк пояснив, у чому ж феномен Тіни Кароль та чому вона не може бути Примадонною.

Ігор Кондратюк. / Фото: Скріншот з YouTube

Феномен Тіни – в її самобутності. Ніяка вона не Примадонна, вона – Тіна Кароль. Примадонна на сцені – рішуча і вольова, Тіна – тиха, ласкава та ніжна. Принаймні – в образі. В українському шоу-бізі немає співачки топ-№1, – поділився Кондратюк.

Проводити паралелі з Аллою Пугачовою чи ні – це кожен може вирішувати для себе сам. Комусь здасться, що зараз Тіну справді обожнюють, як Примадонну, інші скажуть: це лише справа часу.

Наші експерти зійшлися на тому, що Тіну Кароль не варто порівнювати з Аллою Борисівною – часи вже не ті, Тіна самобутня, та й діви №1 в українському шоу-бізнесі, на їхню думку, немає. Натомість є одразу кілька топових артисток на п'єдесталі українського шоу-бізнесу.