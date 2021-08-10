Талашко не пам'ятає, що було, а українці не дадуть забути: реакція Мережі на скандал

Українці реагують на скандал з актором Володимиром Талашко / Фото: facebook.com/vladimir.talashko

Поширилася інформація, що зірка фільму "В бій йдуть тільки "старики" Володимир Талашко дозволяв собі неприпустиму поведінку до студенток і абітурієнток університету. Сам актор заперечує, що домагався дівчат, проте скандал набирає все більших масштабів. Нинішні й колишні студенти університету, представники кіно, театральної індустрії та користувачі бурхливо обговорюють інцидент. Більш того, журналістка Яніна Соколова підтвердила харасмент в Карпенка-Карого і зазначила, що Володимир Талашко – не єдиний такий викладач там.

Як українці реагують на те, що сталося і на які думки розділилися – дізнайтеся далі.

Реакція на скандал з Володимиром Талашко

Деякі користувачі неоднозначно поставилися до інциденту. Одна з популярних думок – перш ніж звинувачувати актора в харасменті, необхідно довести його провину.

"Історія не хороша, і Талашко не робить честі, але все це записано зі слів, і не більше. На жаль"

"Презумпція невинуватості? Ні. Не чули. Педофілів потрібно карати. Але ні у кого не виникло питання чому ця історія про яку з їхніх слів було відомо стільки років, стільком людям… набула розголосу саме тепер? Хвіст крутить собакою?"

"Тобто одного недописаки й двох нєдодєвушек досить, щоб виваляти в лайні народного артиста. Сумно, що американський сказ дійшов і до нас..."

"Якби він когось зґвалтував, а так мацав, дивився, фотографував... Звинувачення якісь розмиті."

Це породило і протилежну реакцію – нібито дівчата влаштували "цькування" народному артисту України або ж "самі винні" в тому, що сталося. Деякі коментарі шокують.

"Та ви шо? Я чоловік, я завжди хочу жінку і при першій-ліпшій можливості буду до неї чіплятися, відколи це злочином вважається?"

"Одночасно всі написали, бо модно попіаритися на імені знаменитого артиста. Якби це було правда, то в поліцію би звернулися з заявою, а не публічно, якби соромилися"

"Нехай дівчата самі не випендрюються. Бо що не дівчина, то "свята Марта"

Інші ж користувачі, навпаки, підтримали дівчат, які зробили заяву, і сценариста Богдана Панкрухіна, який розповів про це. Деякі навіть поділилися своїм досвідом спілкування з Талашко.

"Кончений! Завжди обходила його стороною в університеті. Його студентки багато такого про нього розказували. Те, як він дипломні ставив у ВУЗі – треш! Ліз до моєї сестри, яка вступала на дикторський. Як противно закінчується його шлях... Навіть жаль його... "

"Якщо копнути цю тему, сморід вийде неймовірна! Та хіба тільки в вашому вузі!?"

"Зараз читаю коментарі і жахаюся: чому жінки (деякі в коментарях) самі підтримують харрасмент. Виправдовують збоченців і гвалтівників. Жінки, просніться! Замкнене коло: ті, що "захищають" злочинців, виховують таких, що мовчать, бо їм соромно. Та поважайте врешті себе і вчіть своїх дітей захищати свої кордони, любити себе, не затикайте їм рота, бо "сама винна", "якщо сучка не схоче, то" самі знаєте що"

"О, він проводив у мене вступний творчий іспит! Наше спілкування закінчилося після двох фраз: "Наступного разу вдіньте спідницю покоротше і розповідайте програму не так, як розповідаєте своїм донецьким"

Що відомо про скандал з Володимиром Талашко?

Днями легендарного радянського й українського 75-річного актора Володимира Талашко звинуватили в сексуальних домаганнях до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Володимир Талашко є викладачем і художнім керівником факультету дикторів і тележурналістів.

Розповіді дівчат зібрав сценарист Богдан Панкрухин і розмістив у Facebook. В історіях описується, як Володимир Талашко під різними приводами (в основному – в цілях освітніх) запрошував їх до себе додому. Після цього він починав їх фотографувати оголеними, деяких приводив в спальню і намагався схилити до інтиму.

Одна з жертв домагань викладача – акторка Вікторія Муштей. Вона зіткнулася з домаганнями в 18 років, коли вступала на дикторський факультет. Талашко під приводом репетиції запросив дівчину до своєї квартири, після чого почав фотографувати та приставати.

Він почав гладити мене руками, притискати до себе. Мені було неприємно. Але відстоювати свої кордони я тоді не вміла і стрес блокував якесь раціональне мислення. Він поліз цілуватися. Це стало останньою краплею. Я почала вириватися, сказала, що мені терміново потрібно їхати, скоро закривається гуртожиток. Він спробував заспокоїти, запропонував поспати в сусідній кімнаті, щоб я пізно не їхала. Я сказала, що точно не залишуся, викликала таксі і швидко пішла. Я відчувала жахливий сором за те, що сіла до нього в машину і не зупинила те, що відбувається раніше, – розповіла Вікторія.

На цей момент службове розслідування проводить Міністерство культури та інформаційної політики.

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