Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Секс-скандал

МакSим написала пост

Мішина про самотність

Баста у Одесі

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Талашко не один такий: Яніна Соколова підтвердила звинувачення в сексуальних домаганнях в Карпенка-Карого

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
10 серпня, 12:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Народний артист України і зірка радянського фільму "В бій йдуть тільки "старики" Володимир Талашко був не єдиним викладачем, який здійснював спроби спокусити студенток
Володимир Талашко, Яніна Соколова
Володимир Талашко, Яніна Соколова / Фото: facebook.com/plisko.av

Таку заяву зробила Яніна Соколова після того, як зірку фільму "В бій ідуть тільки "старики" Володимира Талашко звинуватили в домаганнях. Тепер скандал набув ще більших масштабів. За словами журналістки, в КНУТКіТ ім. Карпенко-Карого з харасментом можна зіткнутися і від інших викладачів.

Реклама

У Facebook Яніна Соколова розповіла, що коли приїхала із Запоріжжя до Києва у віці 19 років, один з викладачів мав до неї подібні наміри.

Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу один з педагогів мав і до мене схожі спроби, які відбувалися під дією на нього оковитої. Так, педагоги у вузі періодично п‘ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки мовчатимуть. Бо хто вони- народні, а хто ці, "інагородні". Я категорично давала відворот метрам, але пам‘ять це тримає. І накладає відбиток на подальше життя. , – написала Яніна Соколова.

Володимира Талашко журналістка назвала "розбещувачем молодих дівчат" і зазначила, що університет перетворився на кладовище.

Мені важко уявити, що відчуває молода дівчина, яка приїхала з Золотоноші або П‘ятихаток до Києва вчитися, в той момент, коли метр сцени, від якого залежить твоє майбутнє в професії , мацає її тіло і лізе до неї в спідницю, бонусуючи це поцілунками, які він здійснює своїми народно артистськими губами. Налякані дівчата мовчали роками. Поки в одної терпець не увірвався. І одна за одною жінки почали розповідати свої історії, – поділилася Яніна Соколова.

Український актор Володимир Талашко у фільмі "В бой идут одни старики"
Український актор Володимир Талашко у фільмі "В бой идут одни старики" / Фото: kino-teatr.ru

Що відомо про скандал з Володимиром Талашко?

Легендарного радянського й українського 75-річного актора Володимира Талашко днями звинуватили в сексуальних домаганнях до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У ньому Володимир Талашко викладає і є художнім керівником факультету дикторів і тележурналістів.

Реклама

Історії дівчат зібрав сценарист Богдан Панкрухин і розмістив у Facebook. В історіях дівчат описується, як Володимир Талашко під різними приводами (в основному – в цілях освітніх) запрошував їх до себе додому. Після цього він починав їх фотографувати оголеними, деяких приводив в спальню і намагався схилити до інтиму.

Одна з жертв домагань викладача – акторка Вікторія Мушти. Вона зіткнулася з домаганнями в 18 років, коли вступала на дикторський факультет. Талашко під приводом репетиції запросив дівчину у свою квартиру, після чого почав фотографувати та приставати.

Він почав гладити мене руками, притискати до себе. Мені було неприємно. Але відстоювати свої кордони я тоді не вміла і стрес блокував якесь раціональне мислення. Він поліз цілуватися. Це стало останньою краплею. Я почала вириватися, сказала, що мені терміново потрібно їхати, скоро закривається гуртожиток. Він спробував заспокоїти, запропонував поспати в сусідній кімнаті, щоб я пізно не їхала. Я сказала, що точно не залишуся, викликала таксі і швидко пішла. Я відчувала жахливий сором за те, що сіла до нього в машину і не зупинила те, що відбувається раніше, – розповіла Вікторія.

На цей момент службове розслідування проводить Міністерство культури та інформаційної політики.

Дізнайтеся інші новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Грета Тунберг на обкладинці Vogue
Всі обговорюють
Баста дав уже другий за це літо концерт в Одесі
Бути в курсі
Цитата дня

Щось у мене помутніло в голові і 7 серпня 1998 року я пішла з цим хлопцем на побачення. Міцно шкодувала пару раз. Але в основному, раділа. Діти дуже класні. І, знаєте, що дивно, хлопець, за підсумком, став дуже класним

Ольга Горбачова артистка, ментор
Чому Горбачова так сказала про Нікітіна?
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти