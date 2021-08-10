Талашко не один такий: Яніна Соколова підтвердила звинувачення в сексуальних домаганнях в Карпенка-Карого

Народний артист України і зірка радянського фільму "В бій йдуть тільки "старики" Володимир Талашко був не єдиним викладачем, який здійснював спроби спокусити студенток

Володимир Талашко, Яніна Соколова / Фото: facebook.com/plisko.av

Таку заяву зробила Яніна Соколова після того, як зірку фільму "В бій ідуть тільки "старики" Володимира Талашко звинуватили в домаганнях. Тепер скандал набув ще більших масштабів. За словами журналістки, в КНУТКіТ ім. Карпенко-Карого з харасментом можна зіткнутися і від інших викладачів.

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У Facebook Яніна Соколова розповіла, що коли приїхала із Запоріжжя до Києва у віці 19 років, один з викладачів мав до неї подібні наміри.

Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу один з педагогів мав і до мене схожі спроби, які відбувалися під дією на нього оковитої. Так, педагоги у вузі періодично п‘ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки мовчатимуть. Бо хто вони- народні, а хто ці, "інагородні". Я категорично давала відворот метрам, але пам‘ять це тримає. І накладає відбиток на подальше життя. , – написала Яніна Соколова.

Володимира Талашко журналістка назвала "розбещувачем молодих дівчат" і зазначила, що університет перетворився на кладовище.

Мені важко уявити, що відчуває молода дівчина, яка приїхала з Золотоноші або П‘ятихаток до Києва вчитися, в той момент, коли метр сцени, від якого залежить твоє майбутнє в професії , мацає її тіло і лізе до неї в спідницю, бонусуючи це поцілунками, які він здійснює своїми народно артистськими губами. Налякані дівчата мовчали роками. Поки в одної терпець не увірвався. І одна за одною жінки почали розповідати свої історії, – поділилася Яніна Соколова.

Український актор Володимир Талашко у фільмі "В бой идут одни старики" / Фото: kino-teatr.ru

Що відомо про скандал з Володимиром Талашко?

Легендарного радянського й українського 75-річного актора Володимира Талашко днями звинуватили в сексуальних домаганнях до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У ньому Володимир Талашко викладає і є художнім керівником факультету дикторів і тележурналістів.

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Історії дівчат зібрав сценарист Богдан Панкрухин і розмістив у Facebook. В історіях дівчат описується, як Володимир Талашко під різними приводами (в основному – в цілях освітніх) запрошував їх до себе додому. Після цього він починав їх фотографувати оголеними, деяких приводив в спальню і намагався схилити до інтиму.

Одна з жертв домагань викладача – акторка Вікторія Мушти. Вона зіткнулася з домаганнями в 18 років, коли вступала на дикторський факультет. Талашко під приводом репетиції запросив дівчину у свою квартиру, після чого почав фотографувати та приставати.

Він почав гладити мене руками, притискати до себе. Мені було неприємно. Але відстоювати свої кордони я тоді не вміла і стрес блокував якесь раціональне мислення. Він поліз цілуватися. Це стало останньою краплею. Я почала вириватися, сказала, що мені терміново потрібно їхати, скоро закривається гуртожиток. Він спробував заспокоїти, запропонував поспати в сусідній кімнаті, щоб я пізно не їхала. Я сказала, що точно не залишуся, викликала таксі і швидко пішла. Я відчувала жахливий сором за те, що сіла до нього в машину і не зупинила те, що відбувається раніше, – розповіла Вікторія.

На цей момент службове розслідування проводить Міністерство культури та інформаційної політики.

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