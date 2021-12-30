"Грінч", "Мумія", динозаври та ще 100 бестселерів: де дивитися найкращі фільми на свята

Телеканали «Медіа Групи Україна» уклали масштабний контракт з NBCUniversal / Фото: Колаж: Сьогодні

ТОВ "Телерадіокомпанія Україна", яка входить до медіа-холдингу "Медіа Група Україна", укладала трирічну угоду з компанією NBCUniversal Global Distribution про ексклюзивні права на трансляцію в Україні найкасовіших фільмів у світі.

Згідно з контрактом, культові фільми, мультфільми та телевізійні серіали, що увійшли в цей пакету, транслюватимуть телеканали "Україна", НЛО TV та Індіго TV.

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Так, вже у новорічні свята глядачі каналів "Україна", НЛО TV та Індіго TV зможуть побачити понад 100 найменувань світових бестселерів від найвідомішої голлівудської кіностудії. Серед них такі хіти світового кінопрокату як "Мумія", "Цар скорпіонів", "Світ Юрського періоду", "Агент Джонні Інгліш", "Тихоокеанський рубіж", "Шрек", "Грінч", "Панда Конг Фу", "Труднощі перекладу" ", "Горбата гора", "Як приборкати дракона" та інші.

Новий етап співпраці з компанією NBC Universal, яким наш медіа холдинг символічно відкриває 2022 рік, – частина послідовної стратегії "Медіа Групи Україна" з посилення продуктової лінійки каналів "Україна", НЛО TV та Індиго TV найбільш рейтинговими, культовими, улюбленими широкою аудиторією фільмами і серіалами, а також новими гучними прем’єрами, – коментує директор із закупівель ТОВ "ТРК "Україна" Ірина Черняк.

Дія прав на придбаний ТОВ "ТРК Україна" пакет програмного продукту NBCUniversal Global Distribution розпочалася з 15 грудня 2021 року.

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