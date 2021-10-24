Залишив гроші в ЦУМі: Олег Панюта розповів, на що витратив першу зарплату

Олег Панюта починав свою журналістську кар'єру ще в 90-і роки

Нині Олег Панюта бере інтерв'ю у перших осіб країни, багато років веде рейтингову програму "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" на телеканалі "Україна", але на початку свого шляху відточував журналістські навички на місцевому каналі.

Це був 1990 рік. Тоді у мене було зрештою непогано з грошима, – згадує телеведучий.

Знайому для багатьох студентів проблему нестачі грошей Олег не відчував, адже попри відсутність стажу, зарплата молодого журналіста була досить високою:

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Мені платили 300 рублів. Я дуже добре працював і вони хотіли, щоб я після навчання до них повернувся, – розповідає Панюта.

У студентські роки ведучий отримував хороший гонорар

Під час проходження практики на регіональному телебаченні в Сімферополі в 90-ті роки керівництво помітило професійний потенціал Олега і його здатність до швидкого навчання. Тому навіть після закінчення стажування йому продовжували надходити пропозиції про роботу і заохочення від начальства у вигляді гонорару:

Мені навіть через півроку, коли я вже не працював, виписали премію в 150 рублів і направили в університет, – ділиться Олег.

На перші зароблені в журналістиці гроші ведучий купив собі сірий в'язаний пуловер в ЦУМі, який йому довго прослужив, а ту частину заробітку, яка лишилася, віддав батькам.

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