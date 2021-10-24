Я випереджаю моду: Андрій Данилко вийшов на сцену Маски в шльопанцях

Зірковий детектив шоу "Маска" також пояснив, чому завжди одягає маску під час ефіру і як він пов'язаний з китайською модою

Андрій Данилко пояснив, чому носить тапки на шоу "Маска" / Фото: YouTube

Вчора ввечері відбулася довгоочікувана прем'єра другого сезону гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Якщо ви пропустили випуск, тут ми розповіли всі подробиці шоу.

В кінці епізоду, коли стало відомо, яка зірка ховалася за маскою Баяна, зіркові детективи шоу вийшли на сцену до гості проєкту. Тоді глядачі побачили, що Андрій Данилко прийшов у тапочках!

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Нічого дивного, каже артист, адже головне для нього – зручність.

Мені реально зручно. Всі говорять, що це непристойно, треба кросівки, а зараз подивіться останні тенденції моди – я випередив моду. Я ходив з 2005 року в тапочках, – прокоментував Данилко в пост-шоу "Маски".

Андрій Данилко носить тапочки на зйомках шоу з 2005 року/Фото: YouTube

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Андрій Данилко підкреслив, що для нього як для артиста важливо, щоб відпочивали ноги, адже він завжди виступає на підборах. А тепер тапочки – це тренд:

Я подивився китайську моду... чи корейську... ніби з мене списана, – додав зірковий детектив шоу "Маска".

Дивіться інтерв'ю з Андрієм Данилком за лаштунками шоу "Маска":

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Дивіться другий сезон найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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