Дивіться трейлер нашумілої Попелюшки з гендерно-нейтральною хресною. Що ще потрібно знати про фільм

Кадри з фільму "Попелюшка" (2021) / Фото: themoviedb.org

У Голлівуді продовжують модернізувати знамениті казки і тепер настав час для нової інтерпретації "Попелюшки". Нещодавно Мережу сколихнула новина про те, що Disney створив бодіпозитивний вигляд Попелюшки для книги, то вже кілька місяців кіномани бурхливо обговорюють гендерно-нейтральну фею у виконанні темношкірого Біллі Портера в майбутньому фільмі. За словами самого актора, "Попелюшка" стане класичною казкою для нового покоління. Судячи з першої інформації про картину, це дійсно так.

Хто грає в новій "Попелюшці" головні ролі, а також перший повноцінний трейлер фільму – дивіться далі.

Акторський склад нової "Попелюшки"

Головну роль в романтичному мюзиклі зіграє 24-річна кубино-американська співачка Каміла Кабельо.

Історія самої Каміли теж досить казкова: вона прославилася завдяки американському шоу "Х-фактор", а через пару років стала однією з найпопулярніших світових попзірок. Ви можете її знати по треку Havana, який у 2017 році звучав мало на кожному розі. А у 2019 році їх з Шоном Мендесом трек Senorita посів друге місце в хіт-параді Billboard Hot 100. Так що можна розраховувати на приголомшливі саундтреки фільму.

Каміла Кабельо в ролі Попелюшки / Фото: ew.com

Але хто більше всіх привернув увагу в новому фільмі – це Біллі Портер, який, за всіма канонами сучасності, грає роль феї без статі.

Режисерка і сценаристка фільму Кей Кеннон ("Ідеальний голос", "Секс не буде!!!", "Новенька") спеціально написала цю роль для актора. Сам по собі Біллі Портер відомий унікальним і яскравим стилем, так що його персонаж обіцяє бути таким же екстравагантним і сміливим.

Це дуже потужно, адже магія не має статі. Діти – готові. Це дорослі гальмують, – прокоментував він свою роль нейтрально-гендерної феї-хрещеної.

Біллі Портер в ролі Хрещеної Феї / Фото: ew.com

Роль нареченого принца Попелюшки дісталася 26-річному британцеві Ніколасу Голіцину.

Він найбільш відомий за серіалом "Покої", де його колегою на майданчику була Ума Турман, а також по фільму "Чортів красунчик". Попри деяку фільмографію, Ніколаса Голіцина можна віднести до свіжих облич у великому кіно.

Ніколас Голіцин і Каміла Кабельо / Фото: instagram.com/nicholasgalitzine

Роль мачухи Попелюшки зіграє 49-річна американська акторка Ідіна Мензел.

Вона озвучувала Ельзу в оригіналі мультфільму "Крижане серце" і заспівала ту саму знамениту пісню Let it go. Тому Ідіна Мензел теж співатиме у фільмі.

Ідіна Мензел – голос Ельзи в "Холодному серці" / Фото: youtube.com, wikipedia.org

Про що фільм "Попелюшка"

Деталей сюжету поки не розкривають, але автором сценарію виступає американська сценаристка Кей Кеннон, яка написала сценарії до трьох частин фільму "Ідеальний голос", а також виступала режисеркою комедії "Сексу не буде!!!". До всього іншого, Кей Кеннон тричі номінували на телевізійну премію "Еммі".

Відомо, що фільм стане сучасною інтерпретацією казки про Попелюшку, яка живе зі своїми злими мачухою і зведеними сестрами. Одного разу дівчині випадає шанс потрапити на бал і зустріти принца – в цьому їй допомагатиме фея-хрещена.

Прем'єра фільму "Попелюшка" відбудеться у вересні 2021 року.

