Тепер тільки концерти Баскова та "Любе": італійці Maneskin не приїдуть до Росії

Maneskin відмінили концерти в Росії / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Росія після напади на Україну – найбільш ізольована і ганебна країна світу. Вже соромно бути росіянином і мати паспорт країни-агресора, але далі буде. Так, сьогодні всі говорять про те, що переможці "Євробачення"-2021 не приїдуть до РФ з концертами, як було заплановано раніше. Очевидно, що більше чекати на них та будь-яких інших стильних та популярних музикантів не варто.

На сторінці у інстаграм Maneskin опублікували звернення, в якому підтримали українців і повідомили, що не приїдуть до Росії.

Реклама

"Ми так схвильовані, що нарешті можемо повідомити вам, що наш тур Loud Kids Tour став звучати дуже голосно по-справжньому у всьому світі!!

LOUD KIDS TOUR стає гучнішим, і насправді ми побачимо наш найперший хедлайнерський тур Північною Америкою. Всі наші перенесені європейські концерти в приміщенні були оновлені через попит + ми додали кілька нових для всіх, хто втратив шанс отримати своє квитки.

Реклама

Також ми дійсно хочемо подякувати вам за те, що ви виявляли таке розуміння протягом цього тривалого часу, коли ми це зробили. Ми знаємо, що ви терпляче чекали на це оголошення, і ми дуже вдячні всім нашим улюбленим фанатам за ваше кохання, підтримку та розуміння. Ми сумували за вами і сумували за виступами, і нам не терпиться знову зіграти для вас усіх!

Ви знайдете всю інформацію, пов'язану з шоу та вашими квитками, за посиланням у біографії або в основних моментах турів.

Звичайно, дуже складно робити показові заяви, поки триває жахлива війна в Україні та страждають безневинні люди. Ми спустошені через український народ і солідарні з ним. І через рішення людей у ​​влади, які зачіпають життя стількох невинних людей, ми не проводитимемо наші російські дати.

Реклама

Ми всі маємо разом виступати за мир зараз і завжди".

І так, більше в Росію ніхто не приїде адекватний. "Прогресивна" молодь тепер нехай слухає путіністів Газманова, Баскова та "Любі" на подібних шабашах пропаганди, як нещодавно був у "Лужниках" . І так, – і хай бере участь у конкурсі на найкращу гру на балалайці замість "Євробачення".

Нагадуємо, найсвіжіші новини ви можете знайти у нашому Telegram-каналі – там ми цілодобово інформуємо вас про всі події.