І навіть без ведмедя? Путініст Майданов запропонував заміну "Євробаченню" з балалайкою та народними піснями

Співак, шанувальник російської влади, пропонує свою альтернативу прогресивному європейському конкурсу, чим пробив нове дно

Денис Майданов запропонував свою неадекватну альтернативу "Евробаченню" в РФ / Фото: открытые источники

Триває 23-й день війни, яку Росія підло розв'язала в Україні, прикриваючись гаслами ефемерної "спецоперації", але насправді знищуючи цілі міста та розстрілюючи мирних жителів. Весь цивілізований світ засуджує це вторгнення, але, як і раніше, продовжують ходити по землі нелюди, що повністю підтримують дії кривавих російських властей. Один з них – затятий путініст Денис Майданов.

Депутат і член "Єдиної Росії" у відповідь на те, що Європейський мовний союз (EBU) заборонив Росії брати участь РФ у "Євробаченні" цього року через військові дії в Україні (пізніше Перший канал заявляв, що назавжди залишає EBU), запропонував так зване "імпортозаміщення". І цим пробив нове дно у своїй риториці.

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Денис Майданов

Так, Майданов пропонує зробити міжнародний музичний конкурс народних виконавців "МиР" ("Музыка и розвитие"), але для того, щоб брати участь, артист має навчитися грати... на балалайці! Або іншому народному інструменті. Альтернатива – пісні тільки народні пісні та російською мовою. Очевидно, жителі РФ таки хочуть максимально відповідати тому стереотипному образу у світі, не вистачає лише ведмедя та артистів у лаптях чи валянцях.

Тож ще побачимо цей шабаш та мракобісся у стилі допотопних російських казок.

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Зазначимо, що в РФ є й ті, хто не підтримує дії Путіна в Україні. Так, Земфіра показала кадри війни в Україні у новому кліпі.

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