The Hardkiss вразили фанатів драйвовим кліпом на трек 7 вітрів – відео

The Hardkiss випустили кліп на пісню "7 вітрів" / Фото: пресслужба

У яскраве музичне відео гурту The Hardkiss увійшли кадри їхнього виступу на Atlas Weekend в Києві, а також були відзняті ефектні сцени на аеродромі та в кабіні пілота. Композиція "7 вітрів" увійшла в новий альбом "Жива і не залізна", який гурт представив 21 травня.

Кліп, опублікований на YouTube-каналі The Hardkiss ідеально передає атмосферу треку. За словами фронтвумен гурту, Юлії Саніної, це одна з найбільш драйвових пісень альбому.

Тому ми й вирішили проілюструвати її найяскравішими й найхаризматичнішими кадрами нашого виступу на фестивалі Atlas Weekend. Ця пісня цілком може стати гімном усіх, хто живе в активному ритмі. Під неї чудово бігати вранці, займатися у спортзалі, подорожувати або просто мчати на авто містом… Літаки та вертольоти, як символ швидкості й руху, дуже добре доповнили історію. Що стосується велосипеда у кліпі — це ідея Вала. Я б сама навряд чи додумалася в складному сценічному образі добиратися на велосипеді на свій концерт, – сказала Юлія Саніна.

Артисти також анонсували ювілейне шоу "Десять", яке відбудеться 18 червня 2022 року в Києві на НСК "Олімпійський".

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