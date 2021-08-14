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Таню Муінньо зняла кліп для Cardi B. Дивимося кращі роботи номінантки на MTV Video Music Awards

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
14 серпня, 11:13
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Українська режисерка зняла ще одне відео для американської реперки. У кліпі Cardi B танцює оголеною з великим животом – виконавиця вагітна вдруге
Українського режисера Таню Муіньо номінували на MTV Video Music Awards
Українського режисера Таню Муіньо номінували на MTV Video Music Awards / Фото: YouTube

Відео на пісню Lizzo і Cardi B – Rumors нагадує давню Грецію і співаючих муз із діснеївського "Геркулеса". Головні героїні в кліпі тверкають і читають реп в античних нарядах. Дуже видовищно)

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Але найвражаючою в кліпі, звичайно, є Cardi B, яка знялася в ньому будучи вагітною. Дивіться самі:

Lizzo – Rumors feat. Cardi B

Цього року Таню Муінньо отримала номінацію MTV Video Music Awards в категорії "Кращий режисер" за кліп для Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name).

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Цікаво, що виконавець теж значиться режисером цього скандального відео. Пропонуємо знову подивитися кліп:

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

На початку цього року вийшов кліп Cardi B на трек Up, також авторства Таню Муінньо. Відео починається з кладовища, а Карди Бі танцює на могилі 2020 го року. В цілому реперка поміняла близько 7 образів під такуж кількість локацій.

Cardi B – Up

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Цього літа українка також зняла кліп на трек Wild Side. Його Cardi B записала в дуеті зі своєю колегою, 25-річною американською співачкою Normani.

Обидві артистки постали в спокусливих образах і з'явилися в кадрі повністю оголеними.

Normani – Wild Side ft. Cardi B

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Таню Муінньо співпрацювала з Кеті Перрі, ROSALÍA, MONATIK, Надею Дорофєєвою, Лаймою Вайкуле, Вірою Брежнєвою, Настею Каменських, Мішель Андраде та іншими знаменитостями.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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