Лідер ТІК Віктор Бронюк про рашистів: ці придурки, як діти – доки не використовують усі петарди – не заспокояться

Віктор Бронюк розповів про службу у теробороні, війну та зізнався, де його родина / Фото: Getty Images, instagram.com/viktorbronyuk_official

Лідер гурту "ТІК" в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" розповів, де зараз його дружина, а також про міфи, в які настав час перестати вірити.

Про тероборону Вінниці

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Віктор Бронюк пішов у Вінницьку тероборону. Минуло два місяці і стало легше. За словами артиста, зник той хаос, що був у перші дні.

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Віктор Бронюк в теробороні / Фото: пресслужба

Зараз кожен чітко знає, куди йому йти і що робити. Тероборона вже сформована в бойові одиниці і кожен на своєму місці чітко виконує ті функції, які покладені на нього, відповідно до посадових інструкцій і штатного розкладу.

Віктор додав, що тероборона Вінниці завжди у повній бойовій готовності!

Знав, що Росія нападе

Віктор за освітою історик, і тому про "братні" народи вже давно все зрозумів. Неминучість повномасштабного наступу Росії для cпівака була очевидною. Воєнні дії не застали його зненацька і морально він був до них готовий. Як зізнався лідер гурту "ТІК", внутрішні зміни пережив ще у 2014 році.

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Віктор Бронюк у 2014 році в АТО / Фото: пресслужба

Тоді, у перші дні анексії Криму і наступу на Донбас, дійсно була не стільки внутрішня паніка, а радше — огида й відраза до наших північних, так би мовити, сусідів. Спершу відчував певну безпорадність, не розуміючи, що робити і яка від мене може бути користь. Та будучи постійно на зв’язку з хлопцями, які тоді одразу поїхали захищати східні кордони, швидко включився у волонтерську діяльність.

Віктор зазначив, що він з тих, у кого розчарувань немає, а навпаки — переповнює гордість за героїчний опір українського народу і згуртованість на всіх фронтах.

Так, як уміють зорганізуватись і мобілізуватись українці, дійсно не вміє ніхто!

Про звірства рашистів

Лідер гурту "ТІК" одразу зрозумів, що війна швидко не закінчиться.

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На секундочку — на нас напала друга армія світу. І яка б вона не була "лаптєнога" і недолуга, але має дуже велику чисельність та кількість зброї.

Новини про звірства окупантів у Київській області, у Краматорську, насильне вивезення українців з окупованих територій, Маріуполь Віктору читати дуже важко.

Те, що чинять рашисти на нашій землі, не підпадає ні під яку класифікацію, крім як кримінальні злочини. Те, що це може робити жива істота, бо людьми їх важко назвати, у голову не вкладається. Це взагалі щось нелюдське. І навіть не тваринне…

Відповідь на запитання "Як же вони так з нами могли?"

Віктор зазначив, що росіяни протягом багатьох поколінь сильно деградували як нація і взагалі як соціальні істоти.

Тим, хто запитує "Як же вони так з нами могли?" Бронюк радить почитати історію.

Ми ніколи не були і не зможемо бути братами з людьми, які все життя, всю свою історію бажали нам зла. Росіяни завжди нас ненавиділи тільки за те, що ми є. З одного боку, вони мусили нас визнавати, адже вкрали частину нашої історії, на якій весь цей час, власне, і трималася їхня міфічна "велич". Коли Петро І захотів побудувати імперію, він добре розумів, що без історії імперія неможлива, тож вони вкрали історію України. І потім віками робили все, щоб українці почали ототожнювати себе з росіянами. Але не вийшло і не вийде.

/ Фото: прес-служба

Співак зазначає, що між нами була і є величезна прірва і ніколи ми не зможемо бути "братами", скільки б радянська влада та її прихильники не нав’язували нам цю псевдобратерську любов. Це все міф, про який варто забувати.

Один з головних уроків нинішньої війни, який ми маємо винести, — навчитися поважати себе, остаточно пройти етап самоідентифікації і до кінця своїх днів розказувати власним дітям, щоб вони зі свого боку передавали всім іншим нащадкам правду про те, хто ми насправді, що українці — представники героїчної нації, яка довела всьому світу, що має право на незалежність і свободу. Як писав класик, ми є "народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!"

Де зараз діти та дружина

Віктор з дружиною Тетяною виховують сина Данила та доньку Єву. Діти знають, що тато не може залишатися осторонь, коли в Україні біда. За кілька днів до повномасштабної війни Віктор відверто поговорив з дружиною та дітьми, щоб кожен розумів, до чого все йде, які можливі наслідки і як варто діяти.

Коли почалися ракетні обстріли, було ухвалено рішення, що дружині та дітям безпечніше буде у Болгарії, де у родини є свій будинок.

Дружина та діти Віктора Бронюка / Фото: пресслужба

Звісно, дітям було непросто прийняти той факт, що вони їдуть без мене, але я вкотре пояснив, що є такий святий обов’язок — захищати Батьківщину, свою землю і свій рідний дім, які раптом вирішив захопити і хоче знищити ворог-сусід. Звісно, будучи у вимушеній розлуці, ми сумуємо один за одним, але що поробиш — такий нині час, що мусимо зараз плідно попрацювати для того, щоб вигнати ворожу нечесть з України.

За словами Бронюка, після перемоги він неодмінно надолужить втрачений час і буде насолоджуватися моментами поруч зі своїми рідними та близькими.

Перші обстріли Вінниці

Віктор розказав, що обстріли заставали і вдома, і коли був за кермом.

А найближче, що впало біля мого дому — коли обстрілювали телевізійну вежу. Хоч стояла глибока ніч, так трапилося, що я не спав. Якраз зідзвонювався з хлопцями, які в той час на кордоні забирали автівки для військових підрозділів. Вони саме проходили митницю, тож треба було постійно спілкуватися. У момент влучення першої ракети я просто почув вибух, а коли вже впала друга — меблі у будинку добряче затряслися. Звісно, у ці моменти переповнювали не найприємніші відчуття, але я визирнув у вікно, пересвідчився, що все у полі зору стоїть на місці, і продовжив вирішення нагальних питань.

Про дружину психолога

Співак зазначив, що з перших днів повномасштабного вторгнення дружина проводила розмови з сином та донькою і допомагала прийняти нову реальність.

Пишаюся своєю дружиною, що вона завжди вміє віднайти правильні слова і достукатися до серця кожного.

Віктор Бронюк з дружиною / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Також Тетяна надає психологічну допомогу іншим через соцмережі – постійно ділиться дієвими методиками та перевіреними алгоритмами дій, які допомагають побороти надмірну тривогу і відчуття страху у воєнний час.

Окрім цього, дружина лідера "ТІК" займається волонтерством у Болгарії – допомагає з пошуком житла та організацією всіх процесів, які необхідно зробити для отримання статусу біженця або тимчасово переміщеної особи сім’ям та діткам, які були вимушені покинути свої українські домівки.

Про заборону російської музики

Віктор підтримує ініціативу заборонити російську музику в Україні, але зазначає, що такі методи не дієві.

Головне питання ж не у заборонах, а у тому, наскільки у нас люди готові будуть остаточно позбутися отієї "рускоязичної чєлюсті" і "руского" контенту. Якщо українці не захочуть сприймати і слухати те все, то й не треба буде ніяких заборон. А якщо після війни нічого не зміниться і, не дай Боже, залишаться наративи на кшталт "какая разніца", то який взагалі сенс був у цій війні? Знову пройде якихось пару десятків років і наших дітей вкотре прийдуть "рятувати" москалі, бо тут нібито "ущемляють" їх "рускій язик".

Віктор Бронюк підтримує заборону російської музики / Фото: прес-служба

Як зазначив співак, на законодавчому рівні давно потрібно було все врегулювати і вирішити.

Я завжди казав і кажу: до тих пір, поки ми цього "путіна в голові" не позбудемося, він буде лізти. Це ж як демон! І ми самі пустили його сюди. Кожен у якійсь мірі. Хтось грішив тим, що слухав російську музику і дивився їхні серіали, хтось — тим, що сам говорив і ще й змалечку привчав дітей до російської мови, бо чомусь дуже важко вивчити українську. Але якщо в тебе немає самоповаги до самого себе, до своєї держави, мови, культури, то про що ми можемо говорити? Про які заборони? Це все насправді у головах кожного з нас. І зараз ми всі маємо чітко усвідомлювати, що не можна давати і найменшого приводу скаженому сусіду, аби він знову і знову не приходив сюди нас "рятувати".

Про закінчення війни

Віктор, як і більшість українців, мріє про перемогу. Та він розуміє, що війна починається швидко, але щоб її закінчити, потрібен час.

Якщо дивитися з точки зору історичних і суспільних процесів, це не такий швидкий крок, як нам хочеться. Спершу має бути політичне рішення, але щоб воно відбулося, мають передувати низка чинників: військових, економічних, соціальних, які призведуть до того, що рано чи пізно треба буде сісти за стіл переговорів і домовлятися про завершення бойових дій, переходити до наступної фази відносин.

Лідер гурту "ТІК" додав, що, на жаль, багато на що ми не можемо вплинути.

Знаєте, це як на Новий рік діти купують пачку петард, і поки всі не використають, не заспокояться. Так само і придурки-рашисти. Вони назбирали тієї зброї і зараз розкидають її наліво й направо. Варіанти які можливі? Або хтось дасть по голові, підпотильника, або вагому роль зіграють зовнішньополітичні фактори і згуртованість світової спільноти, або лупитимуть, аж поки всі запаси не закінчаться. Мусимо чекати цих всіх варіантів.

Співак зазначає, що Україна без бою не здасться, і що сьогодні ніхто не готовий віддавати свої домівки, міста і села окупанту.

Люди будуть боронити і боротися. Питання лише — скільки на це піде часу і людських життів. Оце головний момент.

Раніше Ігор Кондратюк в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" зізнався, що передбачав війну ще 15 років тому, і ось чому.