Тільда Свінтон прийшла за руку з 23-річною донькою на червону доріжку Каннського кінофестивалю

Тільда Свінтон і її дочка Онор Свінтон Бірн в Каннах / Фото: Getty Images
Британська акторка Тільда Свінтон, яка днями з'явилася в космічному вбранні на червоній доріжці з Тімоті Шаламов, прийшла на прем'єру фільму "Париж, 13-й округ" французького режисера Жака Одіара. В об'єктиви папараці зірка потрапила разом зі своєю донькою, 23-річною Онор, яка також відвідала кінопоказ.
Зіркова мама і її молода дочка акторка з'явилися на червоній доріжці, тримаючись за руки. Вони виглядали дуже мило, усміхаючись фотографам.
Онор Бірн обрала стильний костюм від Chanel, а Тільда Свінтон – модного будинку Schiaparelli, який користується особливою популярністю у зірок цьогоріч в Каннах.
Онор Бірн і Тільда Свінтон / Фото: Getty Images
У цьому році на Каннському кінофестивалі представлені фільми "Французький вісник" Веса Андерсона, "Пам'ять" тайського режисера Апічатпонга Вірасетакула і "Сувенір: Частина 2", в яких зіграла Тільда Свінтон. В останній кінострічці знялася і її дочка Онор. Молода акторка зіграла головну роль, а її партнером став Роберт Паттінсон.
Дивіться відео про підсумки Одеського кінофестивалю-2020:
Раніше ми розповіли про 10 найкращих фільмів Каннського кінофестивалю за всю його історію.
Дивіться також найкращі вбрання з вчорашньою червоної доріжки Каннського кінофестивалю.
Новини на цю ж тему:Шерон Стоун у казковій сукні принцеси підкорила червону доріжку Каннського кінофестивалю: фото Катерина Репяхова поділилася милим фото сина в його перший місяць: Наше життя перевернулося Діти Пугачової і дочка Орбакайте переспівали один з найпопулярніших треків на YouTube (відео)