Коко Роша в Dior, Ізабель Юппер в Louis Vuitton та інші: вбрання 8-го дня Каннського кінофестивалю

Червона доріжка восьмого дня Каннського кінофестивалю вийшла не менш яскравою, ніж в усі попередні дні. У сьомий день перед фотографами позували Тільда Суїнтон, Тімоті Шаламе, Меггі Джилленхол та інші актори і актриси. Вчора ж на червону доріжку вийшли не тільки представники кіноіндустрії, але і відомі моделі і світські левиці.
Фотографи насолоджувалися появою знаменитої моделі Коко Роша – вона відома своїм відмінним умінням позувати. Коко вибрала вбрання від Dior, а в соцмережах її вже встигли порівняти зі злою, але дуже красивою відьмою.
Неймовірна корона з кісок і макіяж в стилі смокі айс стали фішками способу Роша.
Знаменита французька актриса Ізабель Юппер вбралася в елегантну сукню від Louis Vuitton.
Прикраси Ізабель добре поєднувалися з розшитим дорогоцінними каменями верхом сукні, а друга частина наряду, чорна спідниця в підлогу, підкреслила струнку і тендітну фігуру актриси.
Бразильська супермодель Ізабелі Фонтана яскраво сяяла на червоній доріжці кінофестивалю.
Вона вибрала розкішну сріблясту сукню від бренду Rami Kadi. Свій образ Ізабель доповнила кольє і браслетом.
Модель Ноель Капрі Беррі зарядила всіх сонячною атмосферою в своїй яскравій сукні від Ashi Studio.
Зірка подіумів доповнила образ довгими смарагдовими сережками.
Бельгійська модель Роуз Бертрам вбралася в білу сукню, що облягає і білі рукавички.
Поверх рукавичок зірка одягла браслети і кільця. Її шию прикрашало широке кольє. У макіяжі Роуз зробила акцент на очі, виділивши їх тінями кобальтового відтінку.
Іспанська модель і телеведуча Ньевес Альварес підкреслила свою струнку фігуру сукнею з напівпрозорою спідницею від Elie Saab.
Щодо прикрас, то Ньевес вибрала сережки і каблучку з сапфірами.
Перша темношкіра віконтеса Британії Емма Веймут не побоялася злитися з червоною доріжкою, одягнувши яскраве вбрання від Celia Kritharioti.
На шиї у Емми красувалося незвичайне кольє у вигляді великого ланцюга з дорогоцінним каменем.
Дізнайтеся, які вбрання для червоної доріжки шостого дня Каннського кінофестивалю вибрали Сальма Гаєк, Белла Хадід та інші.