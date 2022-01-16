Тіна Кароль на Танцях з зірками в Грузії не змогла заспівати російською (відео)

Тіна Кароль заспівала дуетом з Анрі Джохадзе / Фото: instagram.com/anrijokhadze

У фіналі "танців" Кароль заспівала разом із відомим грузинським артистом Анрі Джохадзе, який представляв Грузію на "Євробаченні-2012".

Примітно, що він співав своєю рідною мовою, а Тіна – англійською (пісня "Красиво" написана російською).

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Відео Tina Karol & Anri Jokhadze – So Crazy / ტინა კაროლ & ანრი ჯოხაძე – ისევმ опубліковано в YouTube-каналі Анрі.

Судячи з коментарів під роликом, публіці сподобався такий варіант треку і особливо дует Тіни та Анрі:

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"Чудовий дует! Браво!"

"Чудово! Браво!"

"Найкращий дует 2022 року"

"Напрочуд гарний дует!"

Скріншот: YouTube

Тіна на "Танцях з зірками" в Грузії

Це вже вдруге, коли Тіна Кароль виступає у цьому шоу. Попри те, що практично весь її репертуар написано російською, уперше на проєкті в Грузії Кароль співала українську композицію "Намалюю тобі зорі".

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Нещодавно до Мережі потрапило відео, в якому розпатлана Тіна Кароль побігала в тапочках-батонах за 3 тисячі гривень. Співачка вирішила показати фанам репетицію концерту, на якій вона з'явилася у кумедному образі.