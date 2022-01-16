Тина Кароль на Танцах со звездами в Грузии не смогла спеть на русском (видео)

Тина Кароль спела дуэтом с Анри Джохадзе / Фото: instagram.com/anrijokhadze

В финале "танцев" Кароль спела вместе с известным грузинским артистом Анри Джохадзе, который представлял Грузию на "Евровидении-2012".

Примечательно, что он пел на своем родном языке, а Тина – на английском (песня "Красиво" написана на русском).

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Видео Tina Karol & Anri Jokhadze – So Crazy / ტინა კაროლ & ანრი ჯოხაძე – ისევ მოხვალ опубликовано в YouTube-канале Анри.

Судя по комментариям под роликом, публике понравился такой вариант трека и особенно дуэт Тины и Анри:

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"Замечательный дуэт! Браво!"

"Восхитительно! Браво!"

"Лучший дуэт 2022 года"

"Удивительно красивый дуэт!"

Скриншот: YouTube

Тина на "Танцах со звездами" в Грузии

Это уже второй раз, когда Тина Кароль выступает в этом шоу. Несмотря на то, что практически весь ее репертуар написан на русском, в первый раз на проекте в Грузии Кароль пела украинскую композицию "Намалюю тобі зорі".

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Недавно в Сеть попало видео, в котором растрепанная Тина Кароль побегала в тапочках-батонах за 3 тысячи гривень. Певица решила показать фанам репетицию концерта, на которой она появилась в смешном образе.