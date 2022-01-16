Тина Кароль на Танцах со звездами в Грузии не смогла спеть на русском (видео)

Тина Кароль спела дуэтом с Анри Джохадзе / Фото: instagram.com/anrijokhadze
В финале "танцев" Кароль спела вместе с известным грузинским артистом Анри Джохадзе, который представлял Грузию на "Евровидении-2012".
Примечательно, что он пел на своем родном языке, а Тина – на английском (песня "Красиво" написана на русском).
Видео Tina Karol & Anri Jokhadze – So Crazy / ტინა კაროლ & ანრი ჯოხაძე – ისევ მოხვალ опубликовано в YouTube-канале Анри.
Судя по комментариям под роликом, публике понравился такой вариант трека и особенно дуэт Тины и Анри:
- "Замечательный дуэт! Браво!"
- "Восхитительно! Браво!"
- "Лучший дуэт 2022 года"
- "Удивительно красивый дуэт!"
Тина на "Танцах со звездами" в Грузии
Это уже второй раз, когда Тина Кароль выступает в этом шоу. Несмотря на то, что практически весь ее репертуар написан на русском, в первый раз на проекте в Грузии Кароль пела украинскую композицию "Намалюю тобі зорі".
Недавно в Сеть попало видео, в котором растрепанная Тина Кароль побегала в тапочках-батонах за 3 тысячи гривень. Певица решила показать фанам репетицию концерта, на которой она появилась в смешном образе.