Тіна Кароль прилетіла до Лондона і показала сина: Веня вже вище мами! (фото)

Тіна Кароль показала нові фото з сином / Фото: instagram.com/tina_karol
У своєму Instagram-акаунті Тіна Кароль, яка раніше показала сукню від Balmain, розмістила два фото. Перший знімок – це селфі. На ньому Кароль, сидячи в автомобілі, позує разом з сином Веніаміном, який помітно підріс.
На другому фото Кароль з сином позують на Тауерському мосту у Лондоні.
Дівчата, тільки з мого дозволу, – жартівливо підписала знімок Тіна, натякаючи на те, що син дорослішає і скоро у нього явно з'являться шанувальниці.
У коментарях до фото у фан-акаунті Тіни в Instagram багато людей написали, що Веніамін швидко виріс. За ростом він вже перегнав маму!
Ось, що пишуть фанати Кароль:
- Тіна, чекай невістку!
- Веня вже вище мами!
- Оце джигіт!
- Богатир вже!
Що відомо про сина Тіни Кароль
Веніамін народився 18 листопада 2008 року. Батько хлопчика – покійний чоловік Тіни Кароль, продюсер Євген Огір. Зараз Веніамін живе і вчиться у Великій Британії. Іноді хлопчик приїжджає в Україну до мами, але Тіна також нерідко відвідує сина у Лондоні.
Інші новини по темі:
- Хотіла бути учасницею, але стала ведучою: як Онуфрійчук замінила Кароль на "Танці з зірками".
- Тіна Кароль ледь не задихнулася у підвалі: "Замотати мою голову в гіпс, воно почало душити мене".