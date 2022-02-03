Тіна Кароль стала першим членом журі Нацвідбору на "Євробачення" від України

Тіна Кароль в жюрі Нацвідбору / Фото: instagram.com/tina_karol

Сьогодні день новин від Тіни Кароль. Вранці ми писали, що артистка зайняла високу посаду в університеті Михайла Поплавського, а кілька хвилин тому Суспільний мовник оголосив ім'я першого члена журі Національного відбору "Євробачення"-2022. І це знову співачка Тіна Кароль.

Наразі невідомо, хто ще з Тіною Кароль сяде за суддівський стіл, але їхні імена будуть оголошені у найближчі кілька днів. Також у 2020 році артистка вже була членом журі Національного відбору, тому знає, що до чого на майбутньому заході.

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У Тіни Кароль вже є досвід суддівства / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що Тіна Кароль також має досвід участі та підготовки до "Євробачення", адже 2006 року вона представляла Україну з піснею Show me your love. Тоді вона посіла 7 місце.

Згадаймо виступ Тіни Кароль на "Євробаченні" у 2006-му році.

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Нагадаємо, фінал Національного відбору на "Євробачення-2022" відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18.30. Не пропустіть!

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