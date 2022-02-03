Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇹🇷 Ердоган у Києві 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua

Шакірі - 45

Діти Куравльова

Вакарчук про сина

Собчак vs Шнуров

Лепс браконьєр

Одкровення Сумської
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Сергій Притула пояснив, чому відмовився бути ведучим Нацвідбору

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 лютого, 14:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сергій Притула був незмінним ведучим Нацвідбору з 2017 року. Але нещодавно він заявив, що цього разу не буде причетним до події.
Сергій Притула назвав причини, чому не стала ведучим Нацвідбору-2022
Сергій Притула назвав причини, чому не стала ведучим Нацвідбору-2022 / Фото: прес-служба

На знімальному майданчику шоу "Ігри талантів", яке стартує в ефірі каналу "Україна" вже 26 лютого, Сергій Притула зізнався, чому цьогоріч не вестиме національний відбір на "Євробачення" і чи варто очікувати його в цій ролі наступного року. Телеведучий назвав кілька причин.

Зараз такі непрості часи, коли всередині країни і навколо неї є дуже багато загроз. І позаяк я багато років займаюсь волонтерством, зараз це така пікова точка витрат часу і грошей на ці процеси, що я, відверто кажучи, не зовсім маю можливість відволікатись на якісь супутні проєкти, – зазначив Сергій Притула за лаштунками шоу "Ігри талантів" .

Сергій Притула був ведучим Нацвідбору з 2019 року
Сергій Притула був ведучим Нацвідбору з 2019 року / Фото: instagram.com/siriy_ua

Реклама

Але журналісти каналу "Україна" вирішили поцікавитись у телезірки, чи планує він повернутися до Нацвідбору вже наступного року.

Підозрюю, що радше ні, ніж так. Тому що моя робота ведучим національного відбору була пов’язана з тим, що він готувався командою каналу з того ж холдингу, до якого входить телеканал, ведучим якого я є. Тому мене могли спокійно "запозичувати" для проведення цього конкурсу. Мені була вкрай важлива команда, яка це робить, у мене з ними чудова комунікація. А коли суспільний мовник розірвав договір з телеканалом чи то пак він закінчився і його не пролонгували, очевидно було, що я не можу піти працювати ведучим (Нацвідбору, – ред.). Як мінімум з огляду на те, що це інший холдинг і інша команда людей, – пояснив телеведучий.

/ Фото: прес-служба

Втім, Притула щиро радіє за своїх колег Машу Єфросинину та Тимура Мірошниченка, які стали провідними національного відбору на "Євробачення" та мають багатий досвід у цій справі.

Реклама

Обов’язково дивитимусь і триматиму кулаки, щоб і Україна отримала гідне представництво на конкурсі, і ведучі впорались зі своєю роботою

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу телеканалу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

Розважальний проєкт по формату Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту.

Раніше ми згадували гучні скандали "Нацвідбору".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Океан Ельзи" - про весну
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
3 лютого. Леон Фуко. Рівно 171 рік тому в Паризькій обсерваторії французький фізик та астроном Жак Бернар Леон Фуко провів та докладно описав експеримент із маятником, наочно продемонструвавши ефект відхилення через обертання Землі…
Історія дня - за хвилину
Сімейне селфі
Чи схожа дочка Сергія Притули на тата?
Більше фото
Цитата дня

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все-таки, щоб на майданчику були люди з гарною школою

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумська Актриса, Народна артистка України
Відверте інтерв'ю актриси

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти