Сергій Притула пояснив, чому відмовився бути ведучим Нацвідбору

Сергій Притула був незмінним ведучим Нацвідбору з 2017 року. Але нещодавно він заявив, що цього разу не буде причетним до події.

Сергій Притула назвав причини, чому не стала ведучим Нацвідбору-2022 / Фото: прес-служба

На знімальному майданчику шоу "Ігри талантів", яке стартує в ефірі каналу "Україна" вже 26 лютого, Сергій Притула зізнався, чому цьогоріч не вестиме національний відбір на "Євробачення" і чи варто очікувати його в цій ролі наступного року. Телеведучий назвав кілька причин.

Зараз такі непрості часи, коли всередині країни і навколо неї є дуже багато загроз. І позаяк я багато років займаюсь волонтерством, зараз це така пікова точка витрат часу і грошей на ці процеси, що я, відверто кажучи, не зовсім маю можливість відволікатись на якісь супутні проєкти, – зазначив Сергій Притула за лаштунками шоу "Ігри талантів" .

Сергій Притула був ведучим Нацвідбору з 2019 року / Фото: instagram.com/siriy_ua

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Але журналісти каналу "Україна" вирішили поцікавитись у телезірки, чи планує він повернутися до Нацвідбору вже наступного року.

Підозрюю, що радше ні, ніж так. Тому що моя робота ведучим національного відбору була пов’язана з тим, що він готувався командою каналу з того ж холдингу, до якого входить телеканал, ведучим якого я є. Тому мене могли спокійно "запозичувати" для проведення цього конкурсу. Мені була вкрай важлива команда, яка це робить, у мене з ними чудова комунікація. А коли суспільний мовник розірвав договір з телеканалом чи то пак він закінчився і його не пролонгували, очевидно було, що я не можу піти працювати ведучим (Нацвідбору, – ред.). Як мінімум з огляду на те, що це інший холдинг і інша команда людей, – пояснив телеведучий.

/ Фото: прес-служба

Втім, Притула щиро радіє за своїх колег Машу Єфросинину та Тимура Мірошниченка, які стали провідними національного відбору на "Євробачення" та мають багатий досвід у цій справі.

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Обов’язково дивитимусь і триматиму кулаки, щоб і Україна отримала гідне представництво на конкурсі, і ведучі впорались зі своєю роботою

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу телеканалу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

Розважальний проєкт по формату Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту.

Раніше ми згадували гучні скандали "Нацвідбору".