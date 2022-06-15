Титул Міс Україна Всесвіт-2022 отримала модель і волонтер Вікторія Апанасенко (відео)

Міс Україна Всесвіт-2022 стала Вікторія Апанасенко / Фото: прес-служба

У минулому році титул "Міс Україні Всесвіт-2021" отримала Анна Неплях, але цьогоріного відбору участниць глядачі не побачили через війну в Україні.

Порадившись із партнерами з Miss Universe (США) було прийнято рішення передати офіційний титул "Міс Україна Всесвіт"-2022 Вікторії Апанасенко, яка стала "I Віце-Міс Україна Всесвіт"-2021, саме вона Україну на конкурсі "Міс Всесвіт"-2022.

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Нашій країні зараз не до свята, але нам потрібно використовувати усі можливі засоби, щоб привернути увагу до подій, які відбуваються у нашій державі. Саме тому ми вирішили не втрачати можливість представити Україну у всесвітньому фіналі відомого конкурсу, який має 70-річну історію та транслюється у кожній країні світу, – повідомила президентка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.

28-річна Вікторія Апанасенко активно бореться за перемогу України на інформаційному фронті та займається волонтерською діяльністю. Вікторія допомагає столичному закладу готувати їжу для батальйону Збройних Сил України та київським бабусям і дідусям, які залишились самі, без родичів.

Вікторія Апанасенко зараз займається волонтерством

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Вікторія закінчила факультет психології КНУ ім.Тараса Шевченка за спеціальністю "Соціальна робота", крім того дівчина – професійна модель і зараз активно підтримує українські бренди. Вільно володіє українською та англійською мовами. З дитинства займалася художньою гімнастикою, бальними та сучасними танцями, малюванням, брала участь у конкурсах читців поезії та прози. Пише вірші та готує до випуску власну книгу поезії.

Дуже важливо продовжувати говорити про війну, бути надійним тилом для наших ЗСУ. Нам потрібна пітримка інших країн, щоб зберегти життя наших людей та зупинити жорстокість росії. Я усвідомлюю відповідальність у такий важкий і жахливий час бути одним із амбасадорів України на міжнародній арені, говорити голосом усіх жінок нашої країни. Я їду боротися не за свою перемогу, а за перемогу своєї країни, – заявила Апанасенко.

Раніше Міс Україна Всесвіт Анна Неплях застерігла Європу.