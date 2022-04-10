Тодоренко знову зганьбилася: Серга після звинувачень у хайпі показав реальне листування з нею

Коля Серга відповів Регіні Тодоренко / Фото: Instagram
Днями Регіна Тодоренко спробувала знову виправдатися за мовчання навіть звинуватила Колю Сергу у хайпі , Оскільки він в одному з інтерв'ю розповів про смерть її колишнього коханого. Але щось пішло не так, і телеведуча знову зганьбилася.
Вона у себе в Stories опублікувала листування і заявила, що Коля ігнорує її повідомлення. Серга, який зараз служить у ЗСУ, відповів на звинувачення телеведучий та показав відповіді на повідомлення Регіни.
Артист припустив, що Регіна Тодоренко заблокувала його або це алгоритми Instagram, але тепер телеведуча вирішила вдавати з себе жертву.
Це не змінює мого ставлення до Регіни, внаслідок її позиції стосовно України та всіх тих жахів, що витворює Росія, але створює додаткові питання.
До слова, днями Регіна пояснила, чому вона не буде говорити про напад Росії . Все через те, що вони з її чоловіком Владом Топаловим не можуть порозумітися у питаннях війни в Україні.
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