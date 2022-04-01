А перед дітьми соромно не буде? Регіна Тодоренко – про те, чому мовчить про війну в Україні

У недавньому випуску YouTube-шоу Регіна Тодоренко, яка давно має славу "голуба миру", сказала, чому не говорить про війну в Україні

Регіна Тодоренко в черговий раз виправдалась / Фото: instagram.com/reginatodorenko

24 лютого 2022 року розпочалося російське вторгнення в Україну. Ця подія назавжди змінила життя кожного українця. І, здавалося б, вже немає місця для півтонів, але низка публічних людей, як і раніше, намагається всидіти на двох стільцях. Так, співачка та ведуча Регіна Тодоренко продовжує мовчати про кровопролиття в Україні і на днях озвучила свою мотивацію.

Стільки хейту, як зараз, Тодоренко не мав навіть після її скандальної заяви: "А що ти зробила, щоб тебе не били". Поки її Батьківщину бомбардують і обстрілюють, вона робить огляди гардеробу та насолоджується життям.

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Тодоренко з сином та чоловіком

А в новому випуску свого шоу із психологом Вікою Дмитрієвою вона розповіла, що мовчить про війну через чоловіка, російського виконавця Влада Топалова. За словами Тодоренко, вони не можуть порозумітися у питаннях війни в Україні. Так, це ж дуже складно, знаючи, що зараз переживають мільйони українців. Але для когось, як то кажуть, гроші не пахнуть.

Ми зрозуміли, що нам важко дійти консенсусу, ми з ним у різних положеннях абсолютно. І позиції у нас не у всьому збігаються. Ми наклали вето на будь-які політичні розмови, тому що це руйнує нашу сім'ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити один одного як у клятві — у радості, хворобі та бідності, і в кризі, і в усьому іншому,

– сказала Регіна Тодоренко.

Але чи не буде потім соромно дивитися своїм дітям у вічі? Чи можна зрадити батьків, рідну країну, аби зберегти тепле містечко в країні-агресорі?

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Також вона поскаржилася, що зараз багато хто через "нинішні реалії" – війну війною вона так і не наважилася назвати – хтось втрачає давніх друзів, братів і сестер.

У сім'ях різні погляди, розходяться пари, люди не можуть домовитися, живучи в різних країнах. Це страшно, що за обставинами ти втрачаєш друзів, з якими дружив 10-15 років. Брати, сестри просто один одному не дзвонять.

Час розставить усе на свої місця, але українці таких промов точно не забудуть.

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