ТОП-13 фактів про Фантастичних звірів та вченого-зоолога Ньюта Саламандера

13 фактів про кіносерію Ньюта Саламандера. / Фото: oll.tv
2022 рік для фанатів Чарівного Всесвіту в Україні розпочався у компанії героїв та акторів кіносаги про Гаррі Поттера. І продовжується так само чарівно! З перших днів січня в Амедіатеці на OLL.TV з'явилися фільми про іншого видатного мага Чарівного світу Роулінг, вченого-зоолога Ньюта Саламандера – "Фантастичні звірі і де їх шукати" і "Фантастичні звірі: злочини Гріндевальда". Тепер тут зібрані всі картини, що входять до франшизи "Гаррі Поттер", включаючи прем'єрний епізод "Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу", а також кіноцикл "Фантастичні звірі".
Після виходу фіналу поттеріани у 2011 році шанувальники не могли змиритися, що історія закінчена. Її творець Джоан Роулінг – теж. За п'ять років на екранах з'явився Ньют Саламандер – геніальний маг-зоолог, який чудово ладнає з найлютішими чарівними тваринами, але не дуже – з людьми. Саме за його підручником, за 70 років, навчатимуться Гаррі Поттер та його друзі.
У своєму фейсбуці Роулінг зізналася, що Ньют Саламандер – її улюблений персонаж. Вона навіть одружила його онука Рольфа Саламандера з іншим її улюбленим персонажем і подругою Гаррі – Луною Лавґуд.
Режисером нового циклу знову став Девід Єйтс, який зняв чотири останні фільми про Гаррі Поттера. На відміну від поттеріани, "Фантастичні звірі" – не екранізація серії книг. До цієї кіносаги Джоан Роулінг сама пише оригінальні сценарії.
Події перших "Фантастичних звірів" відбуваються у Нью-Йорку на початку XX століття. Його головний герой – вчений маг-зоолог Ньют Саламандер, колишній студент Гоґвортсу. Його захоплення магічними істотами коштувало йому навчання – чарівника відрахували зі Школи, оскільки його звір, на думку Міністерства магії, серйозно зашкодив іншому студенту.
За два роки після виходу першого фільму в прокат вийшла друга картина "Фантастичні звірі: злочини Гріндевальда". Як повідомляють творці, загалом планується зняти п'ять фільмів. Прем'єра третьої частини відбудеться у 2022 році. Напередодні цього моменту українці можуть переглянути всі частини циклу в Амедіатеці на OLL.TV.
Цікаві факти про "Фантастичних звірів":
Я найнервовіша людина у світі. А мій герой напрочуд впевнений у собі, він спокійно тримається з усіма фантастичними тваринами, хоч і абсолютно незграбний у стосунках з людьми,- зізнається Едді.
Він спокушає своїми думками, він пробирається в людські голови та серця і ділиться своєю філософією… Гріндевальд – витончений гравець, у його словах та діях є логіка, у філософії – сенс, і тим він страшний! – каже режисер.
В Україні всі фільми, що входять у франшизу "Гаррі Поттер" та "Фантастичні звірі" можна подивитися в Амедіатеці на сервісі OLL.TV.