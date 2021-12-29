Топ-три найкращі локації для зустрічі Нового року від зірки серіалу "Місце під сонцем"

Олексій Комаровський розповів, де найкраще відзначити зустріч нового року / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

Тріщать поліна в камінному залі, грає мелодійна музика – справжня романтика. Ідеальне місце для святкування – затишний будиночок у засніжених горах. Саме так уявляє зустріч Нового 2022 року відомий український актор Олексій Комаровський.

На третьому місці: красива ялинка в центрі твого рідного міста, глінтвейн в руках, поруч близька людина, улюблені друзі та тисячі таких же веселих та радісних мешканців. Це момент єднання всіх людей Землі, це величезна позитивна енергія мас. Танці на морозі, селфі та сторіси. Яскраво, велелюдно, карнавально.

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Новорічна ялинка у вашому місті – одне з найбільшь хороших на місць для зустрічі нового року / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

Друге місце – ближче до екватора. Наприклад, Занзібар чи Мальдіви. Океан, сонце, тропіки, пляж, екзотика. Завжди хотів зустріти Новий рік на контрасті, без снігу. Подивитися, як зустрічають там, де снігу та ялинок ніколи не буває. Цікаво, який у них Санта Клаус та яке дерево вони вбирають? Наступний 2023 рік однозначно так і зустріч.

Також Комаровський мріє зустріти новий рік у теплих країнах / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

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Ну і перше місце цього року – затишний теплий будинок з каміном у снігових горах, з новорічними стравами та найближчими друзями.

Затишний теплий будинок з каміном у снігових горах – найкраще місце для головного зимового свята / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

Щодо подарунків близьким, вони на думку Олексія, мають бути символічні, але не обов'язково дорогі.

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Більше люблю вибирати та дарувати подарунки. А ось упаковувати подарунки – не моє. Оскільки я криворукий, звертаюся до майстрів своєї справи, зазвичай такі чарівні дівчата з гарним смаком є в торгових центрах. Але вибирати упаковку та дизайн люблю сам. Я вже котрий рік ховаю подарунки під чужі ялинки, оскільки я давно не святкую новий рік удома, – каже актор.

Щоб урізноманітнити очікування Нового року та отримати порцію святкового настрою ми створили добірку Різдвяні фільми.