Топ-три лучших локации для встречи Нового года от звезды сериала "Место под солнцем"

Алексей Комаровский рассказал, где лучше всего отметить встречу нового года / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

Трещат поленья в каминном зале, играет мелодичная музыка – настоящая романтика. Идеальное место для празднования – уютный домик в заснеженных горах. Именно так себе представляет встречу Нового 2022 года известный украинский актер Алексей Комаровский.

На третьем месте: красивая елка в центре твоего родного города, глинтвейн в руках, рядом близкий человек, любимые друзья и тысячи таких же веселых и радостных жителей. Это момент единения всех людей на Земле, это огромная положительная энергия масс. Танцы на морозе, селфи и сторисы. Ярко, многолюдно, карнавально.

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Новогодняя елка в вашем городе – одно из самых хороших мест для встречи нового года / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

Второе место – поближе к экватору. Например, Занзибар или Мальдивы. Океан, солнце, тропики, пляж, экзотика. Всегда хотел встретить Новый год на контрасте, без снега. Посмотреть, как встречают там, где снега и елок никогда не бывает. Интересно, какой у них Санта Клаус и какое дерево они наряжают? Следующий 2023-й год однозначно так и встречу.

Также Комаровский мечтает встретить новый год в теплых странах / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

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Ну, и первое место в этом году – уютный теплый дом с камином в снежных горах, с новогодними блюдами и самыми близкими друзьями.

Уютный теплый дом с камином в снежных горах – самое лучшее место для главного зимнего праздника / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

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Что касается подарков близким, они по мнению Алексея, должны быть символические, но не обязательно дорогостоящие.

Больше люблю выбирать и дарить подарки. А вот упаковывать подарки – не моё. Поскольку я криворукий, обращаюсь к мастерам своего дела, как правило, такие очаровательные девушки с хорошим вкусом есть в торговых центрах. Но выбирать упаковку и дизайн люблю сам. Я уже который год прячу подарки под чужие елки, поскольку я давно не праздную новый год дома, – говорит актер.

Чтобы разнообразить ожидание Нового года и получить порцию праздничного настроения мы создали подборку рождественских фильмов.