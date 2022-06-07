Торопіська поклонилася: як росіяни крадуть українські хіти

Як росіяни вже довгий час крадуть українські пісні / Фото: Колаж: Сьогодні

Вкрасти мелодію, переінакшити текст і готово. Росіяни, які влаштовують звірства в Україні, ґвалтують ще й нашу культуру. "Навіщо створювати щось своє? Краще вкрасти і переробити!" – вважають вони. І якщо ви думаєте, що це тренд останніх кількох років, ви помиляєтесь. Але про все по порядку!

У TikTok почало з'являтися все більше роликів з фрагментами з українських пісень, які росіяни переклали російською мовою і навіщось випустили у світ.

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Ось, наприклад, російська версія пісні SHUM українського гурту Go_A.

"Приходи скорей, веснянка, да поторопись-ка", – співається в цьому "шедеврі". Українські блогери вже відреагували на цей твір про "торопіську" та "веснянку". Що далі? Пісня про "кровосісів"?

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І як же у цих "торопісьок" піднялася рука переробити хіт "Океану Ельзи" – "Не твоя війна"?

А тепер приготуйте тазик або пакет, який зазвичай видають на борту літаків, коли вас нудить... Легендарну композицію Кузьми Скрябіна "Спи собі сама" російською переклала Аліна Вокс – ексвокалістка гурту "Ленінград". Це було у 2016 році, але раптово спливло зараз. Хоча, таке не тоне...

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Кузьма був би в шоці та гніві!

А як таке? Жалюгідне видовище і не більше... "Доброе утро, ми из России?" На добраніч і можете не прокидатися!

Які ще славетні пісні було вкрадено?

А тепер найцікавіше – росіяни крали українську музику ще задовго до існування не просто TikTok, а й Інтернету.

Чи знали ви, що, наприклад, радянська пісня періоду Другої світової війни "Вставай, страна огромная!" – це теж плагіат? Музичною основною цієї композиції є пісня українських повстанців під назвою "Повстань, народе мій".

А знаєте пісню "Вот кто-то с горочки спустился"? Оригінал називається "В саду осіннім айстри білі". Це український романс ХІХ століття!

Всім відома композиція "Ой, мороз, мороз"... Цікаво, що це зовсім не "російська народна пісня". Ця композиція була популярна у Вінницькій області ще у першій половині 1900-х років! Ось фрагмент з тексту оригіналу:

Ой мороз, мороз,

Ще й зима буде,

Прошу я тебе –

Не зморозь мене!

Прошу я тебе –

Не зморозь мене!

І це далеко не весь список пісень, мелодії яких були вкрадені, а тексти перекладені та спотворені. Це яскравий приклад того, як українську культуру намагається "поглинути" нахабний сусід. Але головне – не здаватися. Вкрали пісню? Ми напишемо сто нових – своїх та унікальних!

Все буде Україна!

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