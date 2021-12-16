Творчість поза номінацією: Тіна Кароль та Ганна Трінчер незадоволені номінаціями YUNA -2022

/ Фото: facebook.com/tina.karol, instagram.com/annatrincher_official

Напередодні стало відомо, хто ж з українських зірок може отримати статуетку цього року. Найбільшу кількість номінацій цього року отримали TVORCHI, KALUSH та Wellboy.

А попдіва Тіна Кароль рішенням оргкомітету конкурсу залишилася незадоволеною. Співачку номінували лише на одну нагороду – "Найкраща виконавиця".

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У своїх Instastories виконавиця іронічно зауважила, що комітет конкурсу недооцінив її цього року.

Не помітити це було неможливо, – прокоментувала Тіна Кароль свою номінацію, а також додала підпис: – "Творчість поза номінацією".

Скріншот – instagram.com/tina_karol

Свої творчі здобутки за останній рік співачка вирішила самостійно розподілити за категоріями.

Так, на думку Тіни, відео на пісню "Скандал" з позначкою в 19 млн переглядів могло претендувати на звання "Найкращий кліп", а на "Найкращий дует/колаборацію" – альбом дуетів "Молода кров". По дві роботи у виконавиці опинилося в номінаціях "Найкращий альбом – "Подвійний рай" та "Красиво", а також у "Найкращому шоу" – концертна програма "Красиво" та виступ на Atlas Weekend.

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Скріншот – instagram.com/tina_karol

Ганна Трінчер не отримала жодної номінації YUNA-2022

Ще більше незадоволена рішення оргкомітету молода співачка та блогер Ганна Трінчер – їй не дали жодної номінації.

На минулорічній церемонії YUNA-2021 співачка обіцяла з'явитися серед номінантів наступного разу, однак не склалося.

Незважаючи на величезну працю, виконану мною та моєю командою протягом усього року – мене немає в номінаціях;(, – засмутилася Трінчер.

instagram.com/annatrincher_official

У своїх Instastories Ганна поділилася з шанувальниками своїми переживаннями і також, як Тіна Кароль, показала свої досягнення. Трінчер намагалася розвивати свій ТікТок, давала інтерв'ю та дарувала шанувальникам нові хіти.

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instagram.com/annatrincher_official

Виконавиця вважає, що гідна отримати нагороду хоча б за ту кількість згадок у ЗМІ, яку вона отримала останнім часом.

instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, що найкращою піснею 2021 року за версією YUNA стала "Дежавю" Артема Пивоварова, найкращою виконавицею визнали alyona alyona, а у категорії "Найкращий співак" переміг MONATIK. Дивіться повний список переможців.