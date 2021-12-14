Оголошено претендентів на YUNA-2022. Найбільше номінацій у TVORCHI, KALUSH, Пивоварова

Список номінантів на премію YUNA-2022 оголосили сьогодні у прямому ефірі. Згідно з правилами, за перемогу в 16 номінаціях можуть боротися роботи виконавців, які були випущені у період з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.
У категоріях "Найкраща виконавиця", "Найкращий виконавець", "Найкращий поп-гурт" та "Найкращий рок-гурт" можуть бути номіновані тільки ті артисти, які протягом зазначеного вище періоду випустили мінімум дві нові пісні.
Цього року найбільше номінацій отримали TVORCHI (8), KALUSH (6), Wellboy (5), Артем Пивоваров (4), Макс Барських (4) та Дорофєєва (4).
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YUNA-2022 – повний список номінантів премії
Найкраща виконавиця
- alyona alyona
- Дорофєєва
- Тіна Кароль
- NK
- Jerry Heil
Найкращий співак
- Дантес
- Макс Барських
- MONATIK
- Wellboy
- Артем Пивоваров
Найкращий рок-гурт
- The Hardkiss
- Скай
- Океан Ельзи
- Бумбокс
- БEZ Обмежень
Найкращий поп-гурт
- Kalush
- Kazka
- Latexfauna
- Корупція
- TVORCHI
Краща пісня
- SHUM – Gо_A
- Гуси – Wellboy
- Зорі – Kalush
- М*ята – Kazka
- Рандеву – Артем Пивоваров
Найкраща пісня іноземною мовою
- BESTSELLER – Макс Барських, Zivert
- Falling – TVORCHI
- Горит – Дорофєєва
- Зажигать – MONATIK/JOMO
- Красное вино – NK
Найкращий альбом
- Hotin – Kalush
- KOLIR – ONUKA
- ROAD – TVORCHI
- Жива і не залізна – The Hardkiss
- Красное вино – NK
Найкращий кліп
- BESTSELLER – Макс Барських, Zivert
- SHUM – Gо_A
- Вишні – Wellboy
- Гуси – Wellboy
- Зажигать – MONATIK/JOMO
Найкращий дует/колаборація
- BESTSELLER – Макс Барських, Zivert
- Любила – Саша Чемеров та Бумбокс
- Місто весни – Океан Ельзи та Один у каное
- Поруч – KAZKA x ALEKSEEV
- Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров
Відкриття року
- Дорофєєва
- MOLFAR
- Skofka
- Wellboy
- Лілу 45
Найкращий електронний хіт
- Crush – TVORCHI
- Fallinf – TVORCHI
- Віч-на-віч – TVORCHI
- GUMA – ONUKA
- SHUM – Gо_A
Найкращий хіп-хоп хіт
- KAVA – MamaRika
- Весну – ТНМК
- Додому – KALUSH та Skofka
- Зорі – KALUSH
- Таксі – KALUSH, Христина Соловій
Найкращий естрадний хіт
- Ваша мати – СолоХа
- Діаманти – Олег Винник, Еліна Іващенко
- Зимова казка – DZIDZIO
- На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив
- Не стримуй погляд – Ірина Білик
Найкращий саундтрек
- На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив ("Скажене весілля 3")
- Пола-ла-ла – Dakh Daughters та Софія Байбакова ("Віктор Робот")
- Сини України – Марина Маковій ("Мати Апостолів")
- Того дня – Злата Огневіч ("Пульс")
- Хочу ще – СКАЙ ("Все буде OK")
Найкраще концертне шоу
- Дорофєєва – Dofamin
- Макс Барських – Bestseller
- Артем Пивоваров – Стихійна акустика
- ROAD – TVORCHI
- MONATIK – Made With Love And Rhythm
Інший формат
- DAKOOKA
- Green Grey
- LAYAH
- SINOPTIK
- Курган і Agregat
Нагадаємо, що найкращою піснею 2021 року за версією YUNA стала "Дежавю" Артема Пивоварова, найкращою виконавицею визнали alyona alyona, а у категорії "Найкращий співак" переміг MONATIK. Дивіться повний список переможців.