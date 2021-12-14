Оголошено претендентів на YUNA-2022. Найбільше номінацій у TVORCHI, KALUSH, Пивоварова

Оргкомітет Національної музичної премії YUNA назвав номінантів 2022 року. Публікуємо повний список артистів, які можуть отримати заповітну статуетку

Оголошено номінантів на премію YUNA-2022 / Фото: instagram.com/pivovarovmusic, yuna.ua

Список номінантів на премію YUNA-2022 оголосили сьогодні у прямому ефірі. Згідно з правилами, за перемогу в 16 номінаціях можуть боротися роботи виконавців, які були випущені у період з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.

У категоріях "Найкраща виконавиця", "Найкращий виконавець", "Найкращий поп-гурт" та "Найкращий рок-гурт" можуть бути номіновані тільки ті артисти, які протягом зазначеного вище періоду випустили мінімум дві нові пісні.

Реклама

Цього року найбільше номінацій отримали TVORCHI (8), KALUSH (6), Wellboy (5), Артем Пивоваров (4), Макс Барських (4) та Дорофєєва (4).

YUNA-2022 – повний список номінантів премії

Найкраща виконавиця

alyona alyona

Дорофєєва

Тіна Кароль

NK

Jerry Heil

Найкращий співак

Реклама

Дантес

Макс Барських

MONATIK

Wellboy

Артем Пивоваров

Найкращий рок-гурт

The Hardkiss

Скай

Океан Ельзи

Бумбокс

БEZ Обмежень

Найкращий поп-гурт

Реклама

Kalush

Kazka

Latexfauna

Корупція

TVORCHI

Краща пісня

SHUM – Gо_A

Гуси – Wellboy

Зорі – Kalush

М*ята – Kazka

Рандеву – Артем Пивоваров

Найкраща пісня іноземною мовою

BESTSELLER – Макс Барських, Zivert

Falling – TVORCHI

Горит – Дорофєєва

Зажигать – MONATIK/JOMO

Красное вино – NK

Найкращий альбом

Hotin – Kalush

KOLIR – ONUKA

ROAD – TVORCHI

Жива і не залізна – The Hardkiss

Красное вино – NK

Найкращий кліп

BESTSELLER – Макс Барських, Zivert

SHUM – Gо_A

Вишні – Wellboy

Гуси – Wellboy

Зажигать – MONATIK/JOMO

Найкращий дует/колаборація

BESTSELLER – Макс Барських, Zivert

Любила – Саша Чемеров та Бумбокс

Місто весни – Океан Ельзи та Один у каное

Поруч – KAZKA x ALEKSEEV

Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров

Відкриття року

Дорофєєва

MOLFAR

Skofka

Wellboy

Лілу 45

Найкращий електронний хіт

Crush – TVORCHI

Fallinf – TVORCHI

Віч-на-віч – TVORCHI

GUMA – ONUKA

SHUM – Gо_A

Найкращий хіп-хоп хіт

KAVA – MamaRika

Весну – ТНМК

Додому – KALUSH та Skofka

Зорі – KALUSH

Таксі – KALUSH, Христина Соловій

Найкращий естрадний хіт

Ваша мати – СолоХа

Діаманти – Олег Винник, Еліна Іващенко

Зимова казка – DZIDZIO

На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив

Не стримуй погляд – Ірина Білик

Найкращий саундтрек

На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив ("Скажене весілля 3")

Пола-ла-ла – Dakh Daughters та Софія Байбакова ("Віктор Робот")

Сини України – Марина Маковій ("Мати Апостолів")

Того дня – Злата Огневіч ("Пульс")

Хочу ще – СКАЙ ("Все буде OK")

Найкраще концертне шоу

Дорофєєва – Dofamin

Макс Барських – Bestseller

Артем Пивоваров – Стихійна акустика

ROAD – TVORCHI

MONATIK – Made With Love And Rhythm

Інший формат

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган і Agregat

Нагадаємо, що найкращою піснею 2021 року за версією YUNA стала "Дежавю" Артема Пивоварова, найкращою виконавицею визнали alyona alyona, а у категорії "Найкращий співак" переміг MONATIK. Дивіться повний список переможців.