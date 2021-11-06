Тисячі зниклих безвісти людей несподівано повернулися додому

Серіал про повернення зниклих людей "4400" / Фото: oll.tv

Стартував перезапуск одного з найцікавіших і найвідоміших науково-фантастичного проектів нульових. Сюжет розповідає про групу людей, які зникли безвісти, а через роки почали повертатися. 4400 людей, які безслідно зникли за останні 100 років, миттєво повертаються в наші дні. Вони не пам'ятають, що з ними сталося і чому їх викрали.

У міру того, як деякі з них починають розвивати свої повноваження, уряд прагне запобігти потенційній загрозі, в той час як "4400", як їх називають, повинні розгадувати таємницю того, через що їм довелося пройти, і чому вони знову з'явилися.

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Це дійсно так захоплююче, тому що мова йде про подорожі в часі, але вже у 2021 році – у тому часі, де ми зараз із вами живемо. Серіал дасть змогу дослідити, як ми потрапили сюди через усіх людей із різних епох, – каже виконавчий продюсер "4400" Аріана Джексон.

У новій версії шоу більше часу приділять героям та їхнім початковим епохам, щоб краще показати, що проблеми, з якими персонажі зіткнулися десятиліття або навіть сторіччя тому, як і раніше є актуальними й у наш час.

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