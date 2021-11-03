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Локдаун допоміг злодіям обчистити знаменитий універмаг

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
3 листопада, 15:53
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Патокс і Лінда – пара, яка перебуває на межі розлучення, але змушена жити разом через локдаун. Щоб розбагатіти вони розробляють план з крадіжки дорогого діаманта
/ Фото: oll.tv

В Україні посилили карантин. А разом із цим був оголошено новий локдаун. Для багатьох сімейних пар цілодобове перебування одне з одним стало як справжньою перевіркою відносин, так і каталізатором розлучень. Чи винесли ми якісь уроки за кілька років життя в умовах COVID-19? На ці запитання допоможе відповісти французький фільм "Локдаун", який доступний для перегляду на сервісі OLL.TV.

З проблемою погіршення відносин у період карантину зіткнулися герої Енн Хетеуей та Чиветеля Еджіофора у кримінальній комедії від режисера блокбастера "Грань майбутнього" Дага Лаймана.

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/ Фото: Скріншот з YouTube

Лондон, наші дні. Подружня пара змушена перебувати вдома під час епідемії коронавірусу. Їхні стосунки зіпсувалися ще до цього і зараз на завершальному етапі, але розійтися і жити окремо виявилося неможливим через COVID-19. Вона – керівниця регіонального відділення міжнародної компанії, а він працює водієм кур'єрської служби. Героям зносить "дах" від нудьги і вони вирішують закрити очі на особисті розбіжності заради вчинення божевільної ідеї – Крадіжки діаманта зі знаменитого лондонського універмагу Harrods.

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Комедію "Локдаун"
дивiться на olltv
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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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