У Джамали з'явилася своя табличка на Площі зірок у Києві (фото)

У Києві відкрили зірку Джамали на Алеї зірок

Столична Площа зірок у ТРЦ Gulliver в центрі Києві поповнилася ім'ям ще однієї знаменитості – співачки Джамали. Нещодавно вона знялася в незвичайному народному костюмі, який викликав суперечки у користувачів Мережі.

Підтримували Джа на церемонії відкриття її чоловік Бекір Сулейманов і два маленьких сини – Емір-Рахман і Селім-Гірай.

У Києві відкрили зірку імені Джамали / Фото: Сьогодні

Для важливої події Джамала обрала яскравий лук – зелений топ з об'ємними рукавами і чорні штани на шнурівці.

На Площу зірок Джамала прийшла разом з чоловіком і дітьми / Фото: Сьогодні

Раніше Джамала анонсувала фан-зустріч зі своїми шанувальниками, яких запросила на Площу зірок, щоб ті могли підтримати свого кумира, сфотографуватися разом і поспілкуватися.

Джамала на Площі зірок у Києві / Фото: instagram.com/stories/gulliver.kyiv

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Джамала – кримськотатарська, українська виконавиця і авторка пісень, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016", народна артистка України. Джа також є послом доброї волі ООН. ⠀

На Площі зірок у Києві вже відзначилися діячі театру і кіно, спорту і музики. Серед них: The HARDKISS, Оля Полякова, ВВ, Анна Різатдінова, Олександр Пономарьов, NK, Ірма Вітовська, Андрій Шевченко, MONATIK, Друга Ріка, Ахтем Сейтаблаєв та інші.

Про секрети співачки Джамали дивіться в сюжеті:

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