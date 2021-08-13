У Джамали з'явилася своя табличка на Площі зірок у Києві (фото)

У Києві відкрили зірку Джамали на Алеї зірок
Столична Площа зірок у ТРЦ Gulliver в центрі Києві поповнилася ім'ям ще однієї знаменитості – співачки Джамали. Нещодавно вона знялася в незвичайному народному костюмі, який викликав суперечки у користувачів Мережі.
Підтримували Джа на церемонії відкриття її чоловік Бекір Сулейманов і два маленьких сини – Емір-Рахман і Селім-Гірай.
Для важливої події Джамала обрала яскравий лук – зелений топ з об'ємними рукавами і чорні штани на шнурівці.
Раніше Джамала анонсувала фан-зустріч зі своїми шанувальниками, яких запросила на Площу зірок, щоб ті могли підтримати свого кумира, сфотографуватися разом і поспілкуватися.
Джамала – кримськотатарська, українська виконавиця і авторка пісень, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016", народна артистка України. Джа також є послом доброї волі ООН. ⠀
На Площі зірок у Києві вже відзначилися діячі театру і кіно, спорту і музики. Серед них: The HARDKISS, Оля Полякова, ВВ, Анна Різатдінова, Олександр Пономарьов, NK, Ірма Вітовська, Андрій Шевченко, MONATIK, Друга Ріка, Ахтем Сейтаблаєв та інші.
Про секрети співачки Джамали дивіться в сюжеті:
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