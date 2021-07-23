У МакSим виявили нову інфекцію – ЗМІ

Співачка вже довгий час знаходиться в критичному стані. У розпорядження журналістів потрапили результати нових обстежень артистки

Пульмонолог розшифрував нові результати КТ МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачка МакSим вже більше місяця перебуває в комі у важкому стані. Близько майже нічого не говорять про стан здоров'я зірки, але в Мережі продовжує з'являтися нова інформація. Пульмонолог В'ячеслав Овечкін розшифрував результати нової комп'ютерної томографії легенів, яка опинилася в розпорядженні журналістів. Про це пише видання Life.

За словами пульмонолога, що в порівнянні з попередніми результатами КТ дані результати є невтішними. Стан МакSим погіршується, зокрема мова йде про руйнування тканин легенів.

Характер зміни в правій легені говорить про негативну динаміку, швидше за пов'язаної з бактеріальної або грибкової інфекцією, – каже В'ячеслав Овечкін.

Нові подробиці про здоров'я МакSим / Фото: YouTube

Як уточнив Овечкін, є ймовірність, що одна легеня вже не зможе відновитися ніколи.

Ковід йде на другий план. А характер зміни справа говорить про приєднання вторинної інфекції і що вона активно руйнує праву легеню. І легке після розпаду відновитися не може, – сказав пульмонолог.

Представники МакSим поки ніяк не прокоментували нову інформацію про стан здоров'я артистки.

Нагадаємо, російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

раніше в оточенні МакSим розповіли, хто може "зливати" інформацію про стан співачки в Мережу .