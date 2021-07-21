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В оточенні МакSим розповіли, звідки з'являються чутки про здоров'я співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
21 липня, 09:38
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Шанувальники співачки МакSим уважно стежать за новинами про стан здоров'я МакSим. Менеджерам співачка часто приходить спростовувати різні чутки про здоров'я артистки
PR-менеджерка МакSим розповіла про здоров'я співачки зараз
PR-менеджерка МакSим розповіла про здоров'я співачки зараз / Фото: instagram.com/maksimartist

В мережі з'являються різні чутки про здоров'я співачки МакSим , яка вже більше місяця перебуває в комі. Найчастіше представники артистки спростовують інформацію, що з'явилася і закликають не вірити чуткам. PR-менеджерка співачки Яна Богушевская пояснила, звідки в Мережі з'являється інформація про здоров'я МакSим.

За словами представника співачки, лікарі лікарні, в якій перебуває виконавиця, можуть спілкуватися з журналістами, однак вона виключає, що це можуть бути саме лікарі МакSим.

"У нас немає підстав не довіряти лікарям. З телефоном в реанімацію взагалі не можна заходити, та й якщо Марину хтось сфотографує, цю людину елементарно вирахують. Ми маємо справу з професійними лікарями, яким навіть в голову не прийде цим займатися", – розповіла Яна Богушевська РІА Новинам .

Менеджерка МакSим повідомила, що співачка як і раніше у важкому стані
Менеджерка МакSим повідомила, що співачка як і раніше у важкому стані / Фото: instagram.com/maksimartist

PR-менеджерка МакSим додала, що більшість інформації, яка потрапляє в Мережу, не відповідає дійсності.

"Я кожен день читаю різні версії хвороби Марини і можу сказати, що в основному це навіть не сливи з лікарні, а вигадки жовтої преси", – сказала Богушевская.

PR-менеджерка співачка зазначила, зараз новин про здоров'я співачки немає. Вона як і раніше знаходиться у важкому стані в комі.

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МакSим не змогли відключити від ЕКМО. У артистки уражено легке
МакSим не змогли відключити від ЕКМО. У артистки уражено легке / Фото: instagram.com/maksimartist

Нагадаємо, російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

Раніше піар-менеджерка МакSим спростувала інформацію, що співачки вийшла з коми після візиту священика.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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