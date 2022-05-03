У Тіни Кароль є власний Джавелін, і це не жарти (фото)

Тіна Кароль назвала кішку на честь ЗРК "Джавелін" / Фото: Pinterest, instagram.com/tina_karol

На честь американського зенітно-ракетного комплексу "Джавелін", за допомогою якого ЗСУ знищують ворожу техніку, українці називають не лише дітей, а й чотирьохлапих друзів. Підтримала такий тренд і Тіна Кароль.

У Instastories співачка повідомила, що нарешті дала ім'я кішці, яка приблудилася до неї кілька років тому. Тепер тваринку звуть Джевеліна.

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Сувора і хоробра моя котя нарешті отримала ім'я – Джевеліна, – написала артистка.

Скріншот Instastories

Кароль пояснила, що до цього у кішки не було імені. Співачка називала її просто котею.

Окрім того, зірка опублікувала у соцмережі кадри кота, якого врятували зі зруйнованого окупантами будинку в Ірпені. Ймовірно, ця ситуація наскільки зворушила Тіну, що вона вирішила символічно назвати свого домашнього улюбленця на честь техніки, яка знищує окупантів.

Скріншот Instastories

Нагадаємо, ще у 2020 році Тіна Кароль розповідала, що ця кішка приблудилася до неї ще маленьким кошеням. Співачка вирішила залишити її у себе вдома. Як ділилась артистка, жартома вона навіть називала її своєю донькою.

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Зазначимо, що зараз Тіна Кароль гастролює Європою, привертає увагу світа до війни в Україні та фінансово підтримує свою батьківщину. Нещодавно вона заспівала гімн України на відкритті артвиставки у Венеції.