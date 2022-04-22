Аж мурашки по коже: Тина Кароль трогательно спела гимн Украины в Венеции

Певица выступила на открытии арт-выставки об Украине в итальянском городе

Тина Кароль / Фото: instagram.com/_fantina, instagram.com/tina_karol

Тина Кароль продолжает гастролировать по Европе, привлекая внимание к войне в Украине и финансово поддерживая свою страну.

На днях певица выступила на торжественном открытии выставки "Это Украина: Защищая свободу", которая входит в официальную сопутствующую программу Белионалле в Венеции. Звезда спела гимн Украины.

Реклама

Певица исполнила государственный гимн / Фото: instagram.com/_fantina

Голос искусства всегда слышен по всему миру. Украинские художники выступают единственным фронтом в борьбе за культурное наследие своей Родины. Слава Украине, – сказала Тина Кароль во время выступления.

В экспозиции представлены монументальные работы таких художников из Украины – Евгении Белорусец, Никиты Кадана и Леси Хоменко. Художники продолжают жить и работать в Украине, несмотря на развязанную Россией войну. Среди представленных авторов были также Марина Абрамович, Олафур Элиассон, Дэмиен Герст и Такаши Мураками.

Реклама

Артистка на художественном мероприятии / Фото: instagram.com/_fantina

Напомним, в конце марта Тина Кароль находилась в Польше. Тогда же к звезде приезжал ее 13-летний сын - мальчик помогал украинским беженцам на вокзале.

Отметим, что сегодня Святослав Вакарчук показал цветущую Украину в кавере на легендарную песню UA So Beautiful. Все средства из прослушивания трека пойдут на помощь.