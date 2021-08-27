У Тома Круза викрали елітний BMW під час зйомок Місія нездійсненна 7 у Великобританії

Том Круз / Фото: Getty Images

Елітний BMW Тома Круза, який прийшов на гру Вімблдон з ймовірною коханою, був припаркований біля Гранд-готелю в британському місті Бірмінгем. Злодії використовували спеціальний сканер, щоб зробити копію сигналу з брелока з безконтактним ключем. Їм це вдалося зробити за кілька хвилин, поки Круз був залучений в сценах в місцевому ТРЦ зі своєю колегою, Хейлі Етвелл.

Як пише Daily Mail, Том Круз був в люті, коли охоронець повідомив йому про пропажу. На щастя, поліції вдалося розшукати BMW за допомогою вбудованої системи відстеження в авто. Чого не скажеш те, що було всередині. Які саме були речі – актор не розкриває, але відомо, що вони коштували кілька десятків тисяч доларів.

У Тома Круза викрали авто під час зйомок "Місія нездійсненна 7" у Великій Британії / Фото: Скріншот из Daily Mail

Зйомки фільму "Місія нездійсненна 7" проходять в кілької країнах. До цього Том Круз знімався в Норвегії, в Італії та в ОАЕ, де він був дуже суворий з членами знімальної групи, які не хотіли дотримуватися карантинних правил.

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Прем'єра фільму очікується 27 травня у 2022 році.

Як Том Круз торік приїжджав в Україну і їздив в метро – дивіться в ролику:

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