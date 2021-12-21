Здивуй сотню своїм вокалом – кастинг другого сезону "Співають всі!" стартував

Проект "Співають всі!" оголошує кастинг / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Телеканал "Україна" запрошує всіх вокалістів країни взяти участь у другому сезоні проекту "Співають усі!".
Заповни анкету на сайті та стань учасником найпопулярнішого вокального шоу!
Масштабний проєкт завоював мільйони серця у всьому світі та в Україні. Вперше в історії українських вокальних шоу талант учасників оцінюють одразу сто членів журі!
Розважальний проєкт із британського формату All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році і за короткий час завоював популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Україна стала вісімнадцятою державою, де виходить це музичне шоу.
Переможець зможе отримати головний приз проекту – півмільйона гривень та всенародне кохання!
Хто може взяти участь у кастингу Співають всі!?
Брати участь у шоу можуть виконавці, яким виповнилося 14 років.
Можна бути професіоналом чи любителем, мати досвід виступів на сцені, співати тільки для рідних чи ніколи до цього не виступати перед публікою, співати у будь-якому жанрі самостійно чи у складі вокального колективу.
Також на телеканалі "Україна" стартував кастинг ще одного масштабного проекту – "Ігри талантів!" .