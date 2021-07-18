Що варто знати про фільм "Бабин Яр. Контекст", який отримав нагороду на Каннському кінофестивалі

Каннський кінофестиваль, який був скасований минулого року через пандемію, пройде з 6 по 17 липня. Цього року від України було представлено дві кінострічки і обидві отримали нагороди

Кадр з фільму "Бабин Яр. Контекст" / Фото: Скріншот з YouTube

Український фільм режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" отримав спеціальний приз журі премії "Золоте око" за найкраще документальне кіно Каннського кінофестивалю.

Автори проєкту – український режисер Сергій Лозниця, який вже був відзначений нагородою в Каннах за фільм "Донбас" і Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". Картина розповість про трагічні події, які призвели до вбивства понад 30 тисяч євреїв в окупованому нацистами Києві, а також про те, що сталося після цієї трагедії. Гості та журі Каннського кінофестивалю першими побачать картину, яка, безперечно, зачепить кожного глядача. Чим унікальний фільм і чому його так високо оцінили в Каннах – розповідаємо далі.

Про що фільм "Бабин Яр. Контекст"

Документальна кінострічка складається приблизно з 20-25 епізодів, які були змонтовані з кіноархівів. У фільм увійшли відео, зняті в період вторгнення нацистів на територію СРСР в 1941 році та в 1966 році, коли був організований перший архітектурний конкурс на проєкт меморіалу в Бабиному Яру. Отже, глядачі побачать кілька десятків завершених сюжетів, кожен з яких так чи інакше пов'язаний з трагедією в Бабиному Яру.

Кадр з фільму "Бабин Яр" / Фото: babynyar.org

Глядачі відчують атмосферу тих років

Нацистська влада не дозволяла робити фото і записувати відео в місцях масових розстрілів. Але завдяки кінохроніці глядач зануриться в період тих років під час перегляду картини та відчує атмосферу подій, що відбулися. За словами режисера, у фільмі будуть представлені також і ті матеріали з архівів, яких раніше ще не торкалися кінематографісти.

"Я займаюся темою Бабиного Яру багато років, вивчаю архіви, готую ігровий фільм про події літа-осені 1941 року. Завдяки участі Меморіального центру, у мене є можливість зібрати воєдино весь корпус збережених кіноматеріалів, прямо або побічно пов'язаних з трагедією Бабиного Яру. Вважаю, що така робота необхідна для того, щоб київський Бабин Яр з місця забуття перетворився на місце пам'яті", – розповів Сергій Лозниця.

Сергій Лозниця / Фото: babynyar.org

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Чому фільм став сенсацією в Каннах?

Про трагедію в Бабиному Яру знято кілька фільмів, включаючи художні та документальні. Наприклад, військова драма Марка Донського "Нескорені" отримала нагороду на Венеціанському кінофестивалі в 1946 році. У 2003 році Білоруссю спільно з Німеччиною був знятий фільм "Бабин Яр". У 2006 році дебютант Сергій Буковський випустив документальний фільм "Назви своє ім'я по буквах", в основу якого лягли свідчення людей, які пережили Голокост.

На цей момент на сайті Меморіального центру Бабиного Яру розміщено кілька епізодів.

Епізод 1. 2 грудня 1952 року Київським міськвиконкомом було прийнято рішення про замиву відрогів Бабиного Яру відходами виробництва цегельних заводів.

Епізод 2. 13 березня 1961 о 8:30 ранку прорвалася дамба, побудована для заповнення Бабиного Яру промисловими відходами.

Епізод 3. Показання оберєфрейтора дивізії СС "Вікінг", Ганса Ізенмана, на судовому процесі у справі №1679 "Про злидні німецько-фашистських загарбників на території Української РСР" в Києві 19 січня 1946 року.

Прем'єра фільму в Україні відбудеться восени цього року.

Друга кінострічка, яка була представлена від України в копродукції з Францією і Швейцарією – фільм "Ольга" отримав нагороду за найкращий сценарій на Каннському тижні критики.

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