Українське журі на Євробаченні-2022 виправдилося за свої бали Польщі: "платню за це ніхто не отримував"

Члени журі від України прокоментували свої оцінки польському конкурсанту "Євробачення-2022" / Фото: Колаж: Сьогодні

До складу українсього журі увійшло п’ять членів – Вадим Лисиця, Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків та Лук’ян Галкін. Саме вони виставляли оцінки учасникам "Євробачення-2022". Через те, що журі не оцінили конкурсанта з Польщі, їх тепер жортско критикують українські глядачі та зірки.

Голова журі Вадим Лисиця вирішив публічно озвучити пояснення щодо результатів голосування українських суддів.

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У Facebook він написав, що весь процес голосування проходив під пильним наглядом юриста і всі члени жюрі заздалегідь ознайомилися з правилами голосування.

Вадим Лисиця

Жодних можливостей впливати на рішення одне одного не мав ні один член жюрі, а тим більш головуючий. Тому Польща, та інші країни отримали ті самі оцінки, що заслужили на думку кожного з суддів. Платню за це ніхто не отримував. Ніяких преференцій, та інших заохочуваннь ніхто не мав, – заявив Лисиця.

Також він наголосив, що як голова журі – він готовий нести відповідальність за демократичний вибір, зроблений цього року.

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Співачка Ірина Федишин також вирішила прокоментувати одіозні бали. У Instagram вона зізналась, що ситуація з Польщею їй неприємна також.

Ірина Федишин

І якби я була по сторону глядацького голосування, я б теж була такою розлюченою. Тому що, не зважаючи на те, що "Євробачення" все ж ніби-то аполітичний конкурс, важко відсторонитися, коли у твоїй країні війна і найбільше руку допомоги тобі простягає Польща. Коли я побачила такі результати – це було шоком і для мене, – пояснила артистка.

Також Федишин опублікувала фото своєї анкети, де видно, скільки балів вона особисто поставила польському співаку. Зірка зазначила, що оприлюднювати свої голоси заборонено і за це її можуть оштрафовати.

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Кожен з членів журі ставив бали від себе самого у бланку, і не має права це обговорювати, бо це фіксується юридично під наглядом нотаріуса і притягується до відповідальності. Потім всі бали сумуються організаторами в цифри. Як так вийшло, що для Польщі вийшло 0 балів? Я не знаю відповіді на це запитання.

Андрій Капраль в одному з інтерв'ю, як і його колеги, зазначив, що журі не мають права ділитися думками та говорити, кому яку оцінку хто поставив.

Андрій Капраль

Мені складно про це говорити, бо значну частину свого життя я провів у Польщі. Маю там багато друзів та відчував і знаю їхню підтримку навіть до війни. У нас із ними була різна історія, тепер у нас спільна історія. Усім, хто зараз трохи маніпулює цим питанням, хочу сказати: мені не соромно за оцінки, які я поставив нашим друзям (полякам, – Ред.). Але я не можу зрозуміти, як розраховується результат. Якогось підземного бажання не підтримувати поляків у мене не було, – пояснив Крапаль.

Як додав артист, "за себе він відповідає і за себе йому не соромно". А от за інших членів українського журі він нічого сказати не може.

Якщо ви пропустили пісенний конкурс та те, як Україна здобула перемогу на ньому – пропонуємо переглянути нашу текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2022".