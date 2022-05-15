Украинское жюри на Евровидении-2022 оправдалось за свои баллы Польше: "деньги за это никто не получал"

Члены жюри от Украины прокомментировали свои оценки польскому конкурсанту "Евровидения-2022" / Фото: Коллаж: Сегодня

В состав украинского жюри вошло пять членов – Вадим Лисица, Андрей Капраль, Ирина Федишин, Андрей Яцкив и Лукьян Галкин. Именно они выставляли оценки участникам "Евровидения-2022". Из-за того, что жюри не оценили конкурсанта из Польши, их теперь жестко критикуют украинские зрители и звезды.

Глава жюри Вадим Лисица решил публично озвучить объяснения результатов голосования украинских судей.

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В Facebook он написал, что весь процесс голосования проходил под пристальным наблюдением юриста и все члены жюри заранее ознакомились с правилами голосования.

Вадим Лисица

Никаких возможностей влиять на решение друг друга не имел ни один член жюри, а тем более глава. Поэтому Польша и другие страны получили те же оценки, что заслужили по мнению каждого из судей. Деньги за это никто не получал. Никаких преференций и других поощрений никто не имел, – заявил Лисица.

Также он подчеркнул, что как глава жюри – он готов нести ответственность за демократический выбор, сделанный в этом году.

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Певица Ирина Федишин также решила прокомментировать одиозные баллы. В Instagram она призналась, что ситуация с Польшей ей тоже неприятна.

Ирина Федишин

И если бы я была по сторону зрительского голосования, я бы тоже была такой разъяренной. Потому что, несмотря на то, что "Евровидение" все же вроде как аполитичный конкурс, трудно отстраниться, когда в твоей стране война и больше руку помощи тебе протягивает Польша. Когда я увидела такие результаты – это было шоком и для меня, – объяснила артистка.

Также Федишин опубликовала фото своей анкеты, где видно, сколько баллов она лично поставила польскому певцу. Звезда отметила, что обнародовать свои голоса запрещено и за это ее могут оштрафовать.

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Каждый член жюри ставил баллы от себя самого в бланке и не имеет права это обсуждать, потому что это фиксируется юридически под наблюдением нотариуса и привлекается к ответственности. Затем все баллы суммируются организаторами в цифры. Как получилось, что для Польши получилось 0 баллов? Я не знаю ответа на этот вопрос.

Андрей Капраль в одном из интервью, как и его коллеги, отметил, что жюри не имеют права делиться мнениями и говорить, кому какую оценку кто поставил.

Андрей Капраль

Мне сложно об этом говорить, потому что значительную часть своей жизни я провел в Польше. Имею там много друзей и чувствовал и знаю их поддержку даже до войны. У нас с ними была разная история, теперь у нас общая история. Всем, кто сейчас чуть-чуть манипулирует этим вопросом, хочу сказать: мне не стыдно за оценки, которые я поставил нашим друзьям (полякам. – Ред.). Но я не могу понять, как рассчитывается результат. Какого-нибудь подземного желания не поддерживать поляков у меня не было, – объяснил Капраль.

Как добавил артист, "за себя он отвечает и за себя ему не стыдно". А вот о других членах украинского жюри он ничего сказать не может.

Если вы пропустили песенный конкурс и то, как Украина одержала победу на нем – предлагаем посмотреть нашу текстовую онлайн-трансляцию "Евровидение-2022".