Українського піаниста Євгена Хмару серйозно пограбували у поїзді: Обладнання на 8000 євро, студійні записи

Євген Хмара був пограбований у Чехії / Фото: facebook.com/pianokhmara

Інцидент стався у Чехії. Як пише Євген на своїй сторінці Facebook, злодії вкрали дуже цінне обладнання, а також його студійні записи, які, на жаль, неможливо буде повернути. Зараз Хмара разом із співачкою Іриною Федишин їздять країнами Європи, виступаючи на благодійних концертах.

У мене забрали абсолютно все для моїх виступів, а це обладнання на 8000 євро. І це в той момент, коли ти їздиш на поїзді вночі, щоб заощадити зайві 100 євро за ніч у готелі, тому що всі гроші, які ми разом із Іриною Федишин збираємо, кожна копійка важлива для допомоги нашим Захисникам та Захисницям, – пише музикант.

Євгена Хмару пограбували у поїзді

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За словами Євгена, він був у порожньому купе без людей. Пограбування сталося, поки він спав. Усі речі Хмара завжди тримає при собі. Сумка стояла біля його ніг, а телефон лежав у кишені.

Близько 5:30 ранку я в черговий раз прийшов до тями і почав на себе злитися, тому що я завжди тримаю речі при собі і від цього не можу нормально спати. Я виклав із кишені телефон, а сумку переклав під сидіння. Наступного разу я прокинувся без усього… Це не просто втрата чогось матеріального, це втрата чогось значно більшого – це два роки мого музичного життя. Купа студійних записів, які не повернути. Але водночас це ніщо порівняно з тим, що втрачають сьогодні Українці через нашого сусіда, – каже піаніст.

При цьому музикант зазначив, що головне – це здоров'я та безпека його та близьких, а сама ситуація, за словами Хмари, стала для нього великим уроком.

Раніше ми повідомляли, що окупанти пограбували дачу Олега Скрипки. Крім цього, сімейство Бекхемів пограбували, поки ті спали.