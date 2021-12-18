Українську супермодель та подругу Ді Капріо назвали ескортницею, а її нареченого шантажують

Модель Аліна Байкова розповіла, що її бойфренда шантажують у Instagram / Фото: instagram.com/alina_baikova
Своїм підписникам Аліна Байкова, яка живе та працює в Нью-Йорку, показала кілька скріншотів у сторіс, на яких видно, що хтось пише її нареченому Патріку Керроллу про те, що Байкова "ескортниця", а їй – що її обранець має судимість.
У повідомленнях невідомий також загрожує розкрити "брудне минуле" Аліни Байкової.
Що відомо про Аліну Байкову
Аліна родом із Кропивницького. Вона починала кар'єру моделі в Китаї та швидко стала зіркою подіумів, музою Dior. Аліна займається благодійністю та володіє власною флористичною студією Alina's Flower.
Наречений Байкової
Зі своїм бойфрендом Аліна познайомилася на прем'єрі фільму "Джентльмени". На той час чоловік був зайнятий процесом розлучення. Патрік Керролл – бізнесмен. Він також має власну компанію Carroll Organisation, яка займається благодійністю.
У Керролла троє синів, з якими Аліна часто проводить час разом.
До чого тут Ді Капріо?
Ще 2017-го ЗМІ писали, що Леонардо Ді Капріо зустрічається з українською моделлю Аліною Байковою. Та дівчина ці чутки спростувала. За її словами, у Лео був роман з її найкращою подругою, так що вони з актором лише спілкувалися.
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