Модель Наталія Гоцій про стосунки з одруженим лідером "Бумбоксу" Хливнюком: Якось хімія склалась одразу

Андрій Хливнюк перебував у шлюбі з Ганною Копиловою 11 років. Однак за цей час співак встиг покрутити роман з супермоделлю Наталією Гоцій

Наталія Гоцій розповіла, як почався роман з одруженим Андрієм Хливнюком. / Фото: instagram.com/nataliiagotsii, instagram.com/andriihorolski

На початку листопада лідер гурту "Бумбокс" розлучився з дружиною, але яка причина – невідомо . Водночас 37-річна модель Наталія Гоцій нещодавно шокувала зізнанням, що зустрічалась з Андрієм, коли той ще був одруженим.

Зірка розповіла, що їх з Хливнюком познайомили спільні друзі, а "хімія" спалахнула одразу. Втім, їхні стосунки почалися нібито через рік після того, як артист розійшовся з Копиловою.

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Він розійшовся з дружиною за рік до того, як ми познайомилися. Ми познайомилися випадково завдяки друзям. І якось хімія склалася,– поділилась супермодель у програмі "Світське життя".

Судячи зі слів Наталії неформальний розрив між Андрієм та Ганною стався не один рік тому, тоді як офіційно вони розлучились 5 листопада.

Однак Гоцій не стала детальніше коментувати цей роман через Андрія. За її словами, Хливнюк "абсолютнимй соціофоб, який не любить виносити стосунки назагал".

Андрій Хливнюк і Наталія Гоцій у кліпі на пісню "Імперії впадуть". / Фото: instagram.com/boomboxfamily

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Наталія поділилася, що їхній роман із рок-зіркою тривав недовго, однак вони не сварилися, а взяли павзу через шалені графіки. Гоцій не виключає, що вони з Андрієм все ще можуть дати другий шанс роману.

Я відчуваю симпатію з боку Андрія. І він мені симпатичний. Але у нас настільки складні графіки в плані роботи. В нього концерти, у мене багато контрактів у Європі. Це реально заважає стосункам. Ми просто вирішили, що ми беремо павзу, - пояснила модель.

Відзначимо, що нещодавно Наталія Гоцій знялася в новому кліпі "Бумбоксу" на пісню "Імперії впадуть". Вони разом з Андрієм зіграли коханців.

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Нагадаємо, що в Андрія Хливнюка є двоє дітей від Ганни Копилової – син Іван і донька Олександра, а Наталія Гоцій має двох синів – Тамерлана та Спартака.

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