Україна понад усе! Від прихильника "русского міра" Юрія Бардаша пішла дружина

Дружина Бардаша оголосила про розставання з продюсером / Фото: Колаж: Сьогодні

Чотири місяці засновник гурту "Гриби" та екс-продюсер WELLBOY не озвучував свою позицію. І от врешті-решт Юра Бардаш заговорив. 30 червня він порівнював українців із нацистами фашистської Німеччини. Після чого провів прямий ефір в Instagram, де остаточно розчарував всіх своїми ганебними висловлюваннями на підтримку РФ.

Розчарувалася у Бардаші і його друга дружина, київська модель, Єлизавета Коцюба.

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Я точно не причетна до того, що постить мій чоловік. Всі ми колись помиляємось у людях, – відхрестилась Ліза від заяв чоловіка, натякаючи, що помилилась у своєму обранцеві.

Фото з дня весілля

Сам Бардаш під час своїх відвертостей повідомив, що Єлизавета вважає його зрадником і забороняє підходити до їхньої доньки.

Сьогодні ж модель натякнула, що розриває стосунки з проросійським чоловіком. В Instagram вона опублікувала чорно-біле фото з їхнього весілля, підписавши словами з відомої пісні НЕАНГЕЛІВ:

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Юро, прощай. Юра, пробач, – підписала модель знімок і додала хештег #Україна понад усе.

Ліза сказала Юрію "прощай"

Коментарі до поста Ліза Бардаш закрила.

Зазначимо, що батько Лізи зараз перебуває у лавах ЗСУ та боронить Батьківщину від російської навали. Про це модель повідомляла у березні у своєму Instagram. Вона казала, що поїхала на відпочинок з чоловіком і донькою у Грузію за кілька днів до вторгнення Росії, і там й залишилась.

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Сам ж Бардаш у своєму ефірі зізнався, що спочатку збирав кошти тестю на амуніцію.

Спочатку збирав гроші на тепловізори, бо батько моєї дружини в ТрО без нічого. Ми в перші два тижні зібрали на броніки і так далі. Я ж людина. Ми не можемо цього не робити, – казав Юра.

Коротко про шлюб продюсера з моделю

Відомо, що Бардаш та Коцюба одружилися у 2020 році. Того ж року у них народилась донька Сара.

Бардаш з Лізою та донькою

З 2012 року продюсер перебував у шлюбі зі співачкою Луною (Христина Герасимова). Проте у 2018 році вони оформили розлучення. У пари є син Геогрій, який народився 2012-го.

Бардаш з Луною та сином

Артистка звинувачувала Бардаша у домашньому насильстві та постійних зрадах, у тому числі з її найкращою подругою. Сам Юрій підтверджував те, що піднімав руку на дружину.

У 2021 році Луна вийшла заміж. Її другим чоловіком став саунд-продюсер Олександр Волощук.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Wellboy розірвав співпрацю з Юрієм Бардашем.