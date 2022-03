Помер 33-річний Том Паркер – учасник популярного британського гурту The Wanted

Помер Том Паркер / Фото: https://www.instagram.com/tomparkerofficial/

Учасник британського бойз-бенду The Wanted Том Паркер пішов із життя 30 березня. Він був невиліковно хворий – раніше у артиста діагностували рак мозку. На своїй сторінці у Instagram вдова Тома та мати його двох дітей, Келсі Хардвік звернулася до підписників від імені всієї родини Тома:

З важким серцем ми підтверджуємо, що Том пішов із життя сьогодні вранці в оточенні сім'ї. Наші серця розбиті, Том був центром нашого світу, і ми не можемо уявити життя без його заразливої усмішки та енергії. Ми щиро вдячні за вашу любов і підтримку і просимо всіх об'єднатися, щоб світло Тома продовжувало сяяти для його прекрасних дітей. Дякуємо всім, хто підтримував його протягом усього шляху, він боровся до кінця. Я завжди пишатимусь тобою.

Скріншот: Instagram

Том та Келсі одружилися у 2018 році. У пари народилося двоє дітей – дочка Аурелія Роуз та син Боді.

Скріншот: Instagram

Гурт The Wanted утворився у 2009 році. Хлопці стали дуже популярними як у Британії, і у багатьох інших країнах. Фанати любили їхні хіти – Glad You Came, All Time Low Chasing The Sun та багато інших.

Скріншот: Instagram

