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Барабанник рок-гурту Foo Fighters Тейлор Хокінс помер під час гастролей

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26 березня, 11:23
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Барабанник американського рок-гурту Foo Fighters Тейлор Хокінс помер просто під час гастролей. Причину смерті музиканта офіційно не розголошували
Помер барабанщик Тейлор Хокінс
Помер барабанщик Тейлор Хокінс / Фото: Getty Images

Барабанщик відомого американського рок-гурту Foo Fighters Тейлор Хокінс пішов із життя 25 березня 2022 року. Про смерть музиканта повідомили його колектив.

Сім'я Foo Fighters спустошена трагічною та передчасною смертю нашого улюбленого Тейлора Хокінса. Його музичний дух і заразливий сміх житимуть із нами вічно. Наші серця з його дружиною, дітьми та сім'єю, і ми просимо з усією повагою не турбувати їх у цей неймовірно тяжкий час, – написали учасники Foo Fighters у Twitter.

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Смерть Хокінса настала під час гастрольного туру рок-гурту Південною Америкою. Поки що офіційні представники музиканта не повідомляють причину його смерті.

За час кар'єри Хокінс встиг попрацювати над багатьма культовими проєктами. А в 2005 році журнал Rhythm назвав його "Найкращим рок-барабанщиком".

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Окрім гри на барабанах, Хокінс також займався вокалом та грав на клавішах. Свій дебют як вокаліст він зробив під час запису кавера на пісню гурту Pink Floyd "Have a Cigar".

Раніше стало відомо, що із життя пішла вдова легендарного українського поета та активіста Василя Стуса Валентина Попелюх.

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